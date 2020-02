FeSP-UGT urge a la Junta un incremento de personal en sus centros residenciales

La Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT Extremadura ha reclamado a la Junta de Extremadura un incremento de personal en sus centros residenciales, así como una mejora de sus condiciones laborales.

Así pues, tal y como informa la organización sindical en una nota de prensa, la "prueba" de que "hace falta más personal en todos los centros de mayores de la Junta de Extremadura" son los días que se le deben a los trabajadores de estos centros, ya que a alguno de estos empleados "se les adeudan por encima de 15 días y a veces superan los 30 días, llegando en algunos casos a deberles al colectivo más de 300 días".

Ante esta situación, UGT destaca la necesidad de "aumentar el número de profesionales para prestar un servicio con una atención de calidad", para lo que hacen falta auxiliares de enfermería, enfermeros, ayudantes de cocina, cocineros, o camareros limpiadores, tras lo que abogado por "hacer un estudio de la situación de cada centro y abordar cuanto antes este incremento de personal".

Y es que, debido a la falta de trabajadores en estos centros, "el personal se encuentra siempre bajo mínimos", y no puede conciliar su vida personal, laboral y familiar ya que "continuamente se encuentran cubriendo necesidades de servicio", ha señalado este sindicato.

Por todo ello, UGT solicita a la Consejería de Sanidad y Dependencia que "priorice" los centros dependientes del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SEPAD) aumentando su partida presupuestaria. Según ha señalado, la "falta de presupuesto ha ocasionado que en el año 2019 no se hayan hecho contratos por circunstancias de la producción" y, como consecuencia de ello, "estos trabajadores no han podido hacer uso de los días que les deben".

Finalmente, UGT ha subrayado que "viene pidiendo sistemáticamente" a la Consejería que dote de personal suficiente estos centros, ya que según destaca, los "únicos contratos creados, y no en todos los centros", han sido al 50 por ciento y para cubrir los fines de semana, lo cual no soluciona el problema pues "por el tipo de contratación no existe vinculación con el resto de trabajadores y crea problemas de sustitución por bajas por incapacidad temporal".

Otro de los problemas que UGT apunta es la "falta de recursos" materiales en estos centros, en los que "es necesario renovar el vestuario del personal, llevan alrededor de cuatro años sin dotación de uniformidad y sin EPI obligatorio como el calzado".

También es necesario "sustituir e incrementar tanto el material de lencería como las grúas de transferencia, pues debido al uso se encuentran muy deteriorados", añade la organización sindical.

Finalmente, FeSP-UGT Extremadura reitera la necesidad de "aumentar la dotación de recursos humanos y material", así como, que se aplique el acuerdo de junio de 2018 para "homogeneizar idénticas condiciones laborales con el resto de empleados públicos de Extremadura", con el objetivo de que "puedan desempeñar su trabajo en unas condiciones dignas laborales y los usuarios puedan recibir un servicio de calidad", concluye.