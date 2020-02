Vara retomará este viernes el diálogo con las organizaciones agrarias

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado que en la tarde de este viernes retomarán el diálogo con las organizaciones agrarias, que se realizará "esencialmente con las organizaciones agrarias que han pasado por las urnas".

En ese sentido, Fernández Vara ha resaltado que "está pasando una cosa muy curiosa, y es que aquí la gente pierde las elecciones pero tiene tener representación", tras lo que ha advertido de que "ganar a gritos y rompiendo vallas los que no fueron capaces de tener representación en las urnas, eso no conduce a nada".

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma a preguntas de los periodistas este jueves en Badajoz sobre la manifestación celebrada en Don Benito para reclamar precios bajos en el campo, y que concluyó con algunos incidentes entre manifestantes y policía.

Respecto a la regulación de los precios de las producciones agrarias, el presidente extremeño ha señalado que "en una economía libre de mercado, fijar el precio de los productos no es posible", pero "se pueden hacer muchas cosas", que a su juicio "hay que hacer".

Así, entre las cosas que hay que hacer, Fernández Vara ha considerado "fundamental y esencial hablar", tras lo que ha señalado que se queda con "los miles de manifestantes ayer, que fueron una inmensa mayoría, que fueron allí a reivindicar sus derechos y a defender sus explotaciones".

En ese sentido, el presidente extremeño se ha mostrado "orgulloso de vivir en un sitio donde la gente que va a defender su libertad de expresión, lo puedan hacer", aunque "otra cosa distinta", ha apuntado, es que "un grupo minoritario de personas, que en los días previos iban preparando el ambiente para que se produjera lo que finalmente se acabó produciendo".

En ese caso "el interés fundamental no era que hubiera manifestación, sino que hubiera consecuencias de otro tipo", y ante esta situación, el presidente extremeño ha traslado su "reconocimiento" y "defensa de todos aquellos que fueron a la manifestación a defender libremente sus derechos", así como su "rechazo a aquellos que fueron a preparar algo que no era lo que allí se deseaba".

Ante esta situación, el presidente extremeño ha asegurado que va "a hacer lo que siempre he hecho", ya que en la tarde de este pasado miércoles habló con organizaciones agrarias, y ya este viernes "retomaremos el diálogo con las organizaciones agrarias".

Un diálogo que se realizará "esencialmente con las organizaciones agrarias que han pasado por las urnas", ha apuntado Fernández Vara, quien ha resaltado que "está pasando una cosa muy curiosa, y es que aquí la gente pierde las elecciones pero tiene tener representación", ha dicho.

Ante esta situación, el presidente extremeño ha querido dejar claro que "la representación en el campo la tiene Asaja, APAG y UPA, que son los que sacaron representación en las elecciones al campo", tras lo que ha lamentado que "ganar a gritos y rompiendo vallas los que no fueron capaces de tener representación en las urnas, eso no conduce a nada".

DEFIENDE LA ACTUACIÓN POLICIAL

Por otra parte, y respecto a la actuación policial en la manifestación de este pasado miércoles en Don Benito, Fernández Vara ha reafirmado que "siempre" defiende la actuación de la policía "cuando es reactiva y no activa", y en este caso "la policía en ningún momento hizo nada que no fuera defender no solo la institución, sino defender también a las personas que allí estaban".

Por ese motivo "hay mucho más heridos policías que manifestantes", ha reafirmado el presidente extremeño.

LAMENTA EL "PAPELÓN" DEL PP

Respecto a la petición que realizó este pasado miércoles el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, de cesar a la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, por "ordenar" las "cargas policiales" contra los agricultores en Don Benito, Fernández Vara ha lamentado "el papelón que está haciendo el PP".

A su juicio, en el PP "tienen perdido el rumbo", ya que este partido "que es un partido de Gobierno, se está apuntando a no solo el sol que más calienta, sino de a ver de qué se habla, que me opongo", ha señalado el presidente extremeño, quien ha señalado que "al paso que vamos dentro de tres semanas ni queda gobierno, porque como va pidiendo todos los días que dimita alguien".

Ante esta situación, Fernández Vara ha recordado que Monago es "aquel que nunca dimitió cuando llevó a esta región a los puntos de mayor pobreza que ha tenido en los últimos 30 años".