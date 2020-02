Las pernoctaciones extrahoteleras en Extremadura crecieron un 18,2% en diciembre

Rd./Ep.

Un total de 29.915 viajeros se alojaron en diciembre en establecimientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues) en Extremadura, un 22,2% más que en el mismo mes del año anterior, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el número de pernoctaciones se situó en 67.848 un 18,2% más que en 2018.

Así pues, el turismo rural aumenta interanualmente tanto en viajeros (6,2%) como en pernoctaciones (6,3%) en este mes.

La estancia media se sitúa en 2,44 días, produciéndose una tasa interanual del 0,0%, tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Igualmente, los viajeros residentes en nuestro país representaron el 91,2% del total de viajeros recibidos y el 92,1% de las pernoctaciones.

De este modo, el número de viajeros que se han alojado en cámpines en Extremadura aumenta respecto al mismo mes de 2018 un 11,3% y las pernoctaciones un 0,5%; el decrecimiento de la estancia media es un 9,7% con relación al mismo período del año anterior. Respecto al origen el 75% de los viajeros en acampamentos tenían la residencia en España.

Mientras, en los apartamentos turísticos extremeños aumenta el número de viajeros (70,6%) y de las pernoctaciones (67,9%). La estancia media disminuye un 1,49% en este mes. Respecto al origen de los viajeros, el 91% eran residentes en España.

Por último, las pernoctaciones en albergues crecen un 43,4% en este mes respecto a las registradas en diciembre de 2018. El número de viajeros aumenta un 77,1% y la estancia media se reduce un 18,7% en tasa anual.

DATOS NACIONALES



A su vez, a nivel nacional, las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) alcanzaron los 126,4 millones en 2019, lo que supone 0,4% menos respecto a 2018, según los datos provisionales publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.



Las pernoctaciones en el conjunto de alojamientos turísticos colectivos españoles superaron los 469,5 millones en el conjunto de 2019, con un aumento del 0,6% respecto al año anterior. Del total, un 73% correspondió a hoteles y un 27% a alojamientos turísticos extrahoteleros.



Es el segundo año consecutivo en el que descienden las pernoctaciones en alojamientos turísticos distintos a los hoteles, aunque el retroceso de 2019 ha sido mucho más moderado que el de 2018, cuando bajaron un 2,8%.



La caída de 2019 se ha debido a los extranjeros, que realizaron en 2019 un 2% menos de pernoctaciones extrahoteleras que en 2018, frente al incremento en un 2,1% de las realizadas por los españoles.



El 57% de las pernoctaciones extrahoteleras de 2019 se realizaron en apartamentos turísticos, el 32% en campings, el 9% en alojamientos de turismo rural y el 2% en albergues.



Estadística ha subrayado que a lo largo de los últimos meses de 2019, con excepción de abril y agosto, afectados por la Semana Santa y el verano, respectivamente, se han registrado crecimientos interanuales negativos de las pernoctaciones en apartamentos turísticos debido a que se está produciendo una reclasificación en algunos de estos establecimientos, que han pasado a ser considerados viviendas de uso turístico, por lo que salen de la encuesta de ocupación de apartamentos turísticos.



Así, en 2019, las pernoctaciones en apartamentos turísticos retrocedieron un 2,5%. Los viajeros no residentes representaron un 61,9% del total y realizaron el 73,2% de las pernoctaciones en este tipo de alojamientos.



El pasado año se cubrieron de media el 38,3% de las plazas ofertadas por los apartamentos turísticos, un 2% menos que en 2018. El grado de ocupación medio por plazas en fin de semana se situó en el 41,5%, con un descenso del 1,4%.



Reino Unido se consolidó como el primer mercado emisor en apartamentos turísticos, con 19 millones de pernoctaciones, un 2% menos que en 2018. El siguiente mercado fue Alemania, con más de 6 millones de pernoctaciones y un descenso del 16,3%. En cuanto al Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP), este registró una subida media del 1,3%.



Por destinos, Canarias fue el preferido en apartamentos, con más de 28,2 millones de pernoctaciones, un 6,6% menos que en 2018. El segundo destino fue Andalucía, con más de 10,7 millones de pernoctaciones, un 4,4% más.



Islas Baleares y Comunidad de Madrid presentaron los mayores grados de ocupación medios por apartamentos, con el 75,5% y el 74,5%, respectivamente.



UN 2,6% MÁS EN CAMPINGS Y UN 1,9% EN ALOJAMIENTO RURAL



Las pernoctaciones en campings aumentaron un 2,6% en 2019. Las de residentes crecieron un 3,5%, mientras que las de no residentes lo hicieron en un 1,6%.



De media, los campings ofrecieron 499.318 plazas, un 0,5% menos que en 2018, con una ocupación del 40,7%, 1,8 puntos porcentuales más. El grado de ocupación medio por parcelas en fin de semana alcanzó el 43,1%, 1,8 puntos porcentuales más. El Índice de Precios de Campings (IPAC) aumentó un 2,5% en el año.



El 48,4% de las pernoctaciones en campings la realizaron no residentes. El mercado holandés fue el principal mercado emisor, con el 21,6% del total de pernoctaciones, un 0,9% más que en 2018.



Cataluña fue el destino preferido en campings, con más de 17,1 millones de pernoctaciones, un 2,1% más que en 2018. Por su parte, La Rioja alcanzó, en media, el mayor grado de ocupación, con el 66,6% de las parcelas ofertadas.



En cuanto a los alojamientos de turismo rural, las pernoctaciones crecieron un 1,9% en 2019. Las de residentes aumentaron un 2,9%, mientras que las de no residentes bajaron un 0,7%.



Los alojamientos de turismo rural ofrecieron, de media, 165.128 plazas, un 2,8% más que en 2018. El grado de ocupación medio fue del 19,2%, con un descenso de 8 décimas, mientras que el de fin de semana decreció 1,2 puntos porcentuales, hasta el 32,7%. El crecimiento del Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) presentó un incremento medio del 1,7% en 2019.



Castilla y León fue el destino preferido, con más de 1,8 millones de pernoctaciones, un 0,5% más que en 2018. Por su parte, Islas Baleares alcanzó el mayor grado de ocupación media, con el 46,6% de las plazas ofertadas.



Por último, las pernoctaciones en albergues crecieron un 2,5% en el conjunto del año, con una disminución del 0,9% en las de residentes y un aumento del 10,5% de las de no residentes.



Los albergues ofrecieron un 1,6% más de plazas durante este año y el grado de ocupación creció 1 punto porcentual hasta el 32%. En fin de semana, la ocupación bajó 3,1 puntos porcentuales, hasta el 35,3%.



Por comunidades, Cataluña fue el destino preferido con 982.072 pernoctaciones, un 3,9% más que en 2018. Comunidad de Madrid alcanzó la mayor ocupación, con el 55,3% de las plazas ofertadas.



UN 0,9% DE PERNOCTACIONES EN DICIEMBRE



En diciembre de 2019, el descenso de pernoctaciones en apartamentos turísticos fue del 2,2% en comparación con diciembre de 2018. Si además de los apartamentos turísticos se tienen también en cuenta a los campings, casas de turismo rural y albergues, el total de pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros superó la cifra de 6,2 millones, un 0,9% menos que en diciembre de 2018.



La estancia media en apartamentos turísticos se redujo un 4,1% en diciembre, situándose en 5,6 pernoctaciones por viajero, mientras que la ocupación decreció 3,1 puntos porcentuales, hasta el 34,6%.



Las pernoctaciones en los campings registraron en diciembre un aumento del 3,8% respecto al mismo mes de 2018, con una ocupación media del 38,1%.