Plazas de formación sanitarios especializados aumentarán un 27,7% en Extremadura en 2020

Las plazas de formación de sanitarios especializados aumentarán un 27,7 por ciento en Extremadura para la convocatoria de 2020, hasta alcanzar las 249.



La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha acordado este lunes aumentar en un 13,5 por ciento la oferta de plazas de formación sanitaria especializada para la próxima convocatoria, que se celebrará a principios de 2020, hasta las 9.539 plazas (1.137 más que en el año anterior) en todo el país.



Del total, 7.512 serán para nuevos médicos residentes (MIR), 715 más que en 2019, lo que representa un incremento del 10,5 por ciento.



En línea con el plan realizado desde el Ministerio para potenciar la Atención Primaria, la En cuanto aespecialidad médica con mayor oferta será Medicina Familiar y Comunitaria (2.205 plazas, un 15 por ciento más), seguida por Pediatría (481), Anestesiología y Reanimación (382), Medicina Interna (353), Obstetricia y Ginecología (269), Cirugía General y del Aparato Digestivo (210) y Cardiología (179).



En Enfermería, el número de plazas asciende a 1.463, un 34 por ciento más que las 1.092 de la convocatoria anterior. Por especialidades, en cabeza se sitúa igualmente Familiar y Comunitaria (521, frente a las 339 del año pasado, lo que supone un 53 por ciento más). Por detrás, se encuentran Obsétrico-Ginecología (401) y Pediátrica (188). En el resto de titulaciones, hay 51 plazas para biología, 271 para farmacéuticos, 189 para psicólogos, 15 para química y 38 para física.



Todas las comunidades autónomas han incrementado su oferta, con Baleares (39,5%, 219 plazas), Navarra (31,5%, 192), Extremadura (27,7%, 249), Castilla y León (26,9%, 576) y Aragón (22,1%, 315) a la cabeza en nuevas plazas. Andalucía contará con 1.478 (+9,4%), Canarias con 386 (+19,1%), Cantabria 140 (+15,7%), Castilla-La Mancha 412 (+9%), Cataluña 1.433 (+9,6%), Galicia 457 (+13,1%), Murcia 333 (+15,6%), La Rioja 55 (+10%), País Vasco 453 (+1,6%), Asturias 232 (+16,6%), Madrid 1.638 (+8,7%) y Valencia 935 (+19,6%). Por último, Hospital Central de la Defensa tendrá 16, el INGESA 18 y el Instituto de Salud Carlos III 2.



En cuanto al número de nuevas unidades docentes, desde diciembre de 2018 hasta julio de 2019 se han acreditado 1.508 nuevas plazas, lo que supone un 15,7 por ciento más que en 2018/2019. Extremadura (39,2%), Baleares (38,4%), Navarra (24,9%), Cantabria (20,6%) y Andalucía (19,2%) son las autonomías que más han incrementado sus cifras. En las especialidades de Enfermería es donde se ha producido el mayor incremento. Es el caso de Geriátrica (195,8%), Trabajo (100%), Familiar y Comunitaria (69,1%) y Pediátrica (43,5%). Otras de las ofertas que crecen sensiblemente son Psicología Clínica (30,1%) y Geriatría (25%).



NUEVO EXAMEN



La Comisión de Recursos Humanos también ha aprobado la modificación de los exámenes de formación sanitaria especializada, que ahora tendrán menos preguntas y contarán con menos tiempo. En concreto, este año la prueba se extenderá cuatro horas, en lugar de cinco, y se contestarán 175 preguntas más 10 de reserva, en lugar de las 225 más 10 de reserva de años anteriores.



Las novedades también incluyen agilizar y facilitar el procedimiento para que se pueda realizar la solicitud electrónica del examen. Ahora, las solicitudes, aunque también se puedan presentar en papel, siempre habrán de cumplimentarse por medios informáticos, de forma que no se admitirá la presentación de formularios rellenados a mano, según ha avanzado el Ministerio en nota de prensa. Además, todas las publicaciones serán electrónicas, por lo que se eliminará la exhibición física de los listados y se introduce la exención total del abono de la tasa de derechos de examen a miembros de familias numerosas, independientemente de la categoría general o especial.



"Lo que pretendemos con este sistema es aligerar un poco un examen que es muy duro, de cinco horas de altísima concentración e inmovilidad. Esto no quiere decir en modo alguno ni que se rebaje el rigor de la exigencia del examen ni por suupuesto se va a alterar el equilibrio entre lo que cuenta el examen y el expediente académico, que va a continuar la proporción 10-90", ha asegurado la ministra, María Luisa Carcedo.



Asimismo, las CCAA y el Ministerio también han abordado un primer borrador del Real Decreto que pretende regular la creación de nuevas especialidades. La creación de los títulos deberá responder a criterios de aumento de la demanda asistencial de la población o la evolución de los conocimientos y técnicas científicas. "Hasta ahora no existía un procedimiento reglado que alejara de cualquier arbitrariedad la aprobación o no de nuevas especialidades médicas. Este Real Decreto va a incorporar un regamento conocido, y también va a dar mayor seguridad jurídica", ha comentado Carcedo.



Además, a través de esta norma, también se pretende establecer el régimen jurídico general y el procedimiento administrativo para la creación de un área de capacitación específica, de forma que se garantice que la formación sea "homogénea cualquiera que sea la unidad docente y servicio de salud que las imparta".