PSOE y Unidas por Extremadura rechazan propuestas PP y Cs contra entrevista Otegi en RTVE

Ep.



La Asamblea de Extremadura ha rechazado, con los votos en contra de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas por Extremadura, sendas propuestas de pronunciamiento de la cámara registradas por PP y Ciudadanos en contra de la emisión en RTVE de la entrevista a Arnaldo Otegi del pasado 26 de junio.



Ambas propuestas, que se han debatido conjuntamente aunque se han votado por separado, han sido rechazadas bajo el argumento de la libertad de expresión y de los periodistas para ejercer su trabajo, en un tenso debate en el que los dos diputados que han intervenido por parte del PSOE, Rafael Lemus, y Unidas por Extremadura, Álvaro Jaén, han solicitado la palabra para pedir la retirada de sendas alusiones de la diputada 'popular' Inmaculada Sánchez Polo.



La presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, no ha concedido el nuevo turno de palabra para responder por alusiones a Jaén, que se quejaba de que Sánchez Polo acusara a su formación de ser "amigos de los terroristas", ni a Lemus, que ha escuchado que su partido vota con las "manos manchadas" cuando lo hace junto a Bildu, pero sí se ha comprometido a revisar "personalmente" el diario de sesiones para retirar las "ofensas personales" que hayan podido verterse en las intervenciones.



La también delegada en Extremadura de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha señalado que este jueves ha sentido casi la misma sensación de "vergüenza e indignación" que sufrió cuando su hermano, agente de la Policía Nacional destinado en San Sebastián, fue asesinado víctima de un atentado de la banda terrorista ETA, por tener que "suplicar que los asesinos no tengan voz en los entes públicos".



En concreto, la propuesta de los 'populares' instaba a las cortes generales a reprobar a los responsables directos e indirectos de la entrevista a Arnaldo Otegi en RTVE, por suponer "un desprecio a la memoria y a la dignidad de las víctimas de ETA".



También solicitaba la adopción de las medidas necesarias para impedir que quienes se encuentren condenados por pertenencia a organizaciones terroristas puedan tener cabida en organismos ni entes públicos.



Por su parte, la propuesta de Ciudadanos instaba al Gobierno de España a condenar la "operación de limpieza de imagen" en medios de comunicación públicos de personas condenadas por pertenencia e integración en organizaciones o grupos terroristas, y a que los medios de comunicación públicos "no contribuyan al lavado de imagen" de personas vinculadas a organizaciones incluidas en el artículo 571.2 del Código Penal.



BLANQUEAMIENTO DEL TERROR



La diputada 'popular', que ha dicho que como víctima del terrorismo no pudo ver la entrevista, ha sostenido en la defensa de su iniciativa que en dicha emisión los responsables de RTVE no tuvieron en cuenta que ni Otegui es "un político más" ni Bildu "un partido más", al tiempo que ha defendido que "dar voz a terroristas no es pluralismo, sino contribuir a su blanqueamiento y a la propagación de sus ideas".



Tras repasar el historial de condenas a Otegi, ha insistido en que Bildu "tampoco es un partido político más con derecho a que la televisión pública le dé un altavoz". Así, y aunque ha reconocido que se trata de una organización legal, ha defendido que "no es una formación moral y legítima", en tanto que "siguen sin condenar la violencia de ETA", responsable de más 800 asesinatos --56 de ellos extremeños-- y de muchos más heridos, secuestrados, y extorsionados "por no pensar como ellos".



BAJEZA MORAL



Por su parte, en defensa de su iniciativa, el diputado de Ciudadanos David Salazar ha asegurado que en la entrevista del pasado 26 de junio se dio voz en la televisión de todos los españoles, a la que considera parte de las instituciones públicas, a una persona que "ha dedicado la mayor parte de su vida a silenciar a inocentes".



"Dar soporte a un criminal puede no quebrantar ley, pero muestra una bajeza moral que ninguna sociedad puede soportar por mucho tiempo", ha aseverado Salazar, quien ha añadido que Otegi "no es un héroe ni un referente para alcanzar la paz social", puesto que, además de sus condenas judiciales, nunca ha rechazado los atentados ni ha mostrado "arrepentimiento alguno".



Además, ha calificado como un "escándalo" que "la televisión de todos los españoles trabaje para limpiar la imagen a lo que hicieron tanto daño", con una entrevista que, además, considera que humilla a las víctimas.



Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha considerado que ambas propuestas suponen un "intento de acotar la libertad de los periodistas para realizar su trabajo", al tiempo que ha señalado que la entrevista sirvió "para cualquier cosa menos para blanquear a este individuo", quien considera que perdió una nueva oportunidad para condenar el terrorismo, algo que "no va a hacer", y que además dijo "auténticas barbaridades".



Para Jaén, los periodistas son "responsables de las preguntas, y no de las respuestas", a la vez que ha recordado otras entrevistas realizadas en el pasado en España y otros países a protagonistas como Bin Laden o Mahmud Ahmadineyad.



Jaén, que ha acusado al PP "patrimonializar" la lucha contra el terrorismo, ha apostado por que la Asamblea presente leyes, acompañadas por presupuestos, que tengan la finalidad para apoyar a las víctimas extremeñas del terrorismo, y ha recordado que fue una promesa de campaña de Vara.



LIBERTAD DE EXPRESIÓN CON TODAS LAS CONSECUENCIAS



El diputado del Grupo Socialista Rafael Lemus se ha preguntado si "la libertad de expresión debe tener límites en la profesión periodística; si debe ser RTVE un medio independiente; y es la Asamblea es el lugar adecuado para este debate".



Lemus ha reconocido que RTVE tuvo "una mala idea" al entrevistar a Otegui, al igual, ha dicho, que Canal Extremadura invitara a un debate electoral al candidato regional de Vox, Juan Antonio Morales, un señor, ha dicho, condecorado por la Fundación Francisco Franco.



"Creo que no fue acertado", ha dicho el diputado socialista, y más aún teniendo lugar en vísperas del homenaje en el Congreso a las víctimas, al tratarse de un político condenado por colaborar con la banda terrorista y que "no reconoce el dolor provocado a inocentes".



Sin embargo, ha apelado al artículo 20 de la Constitución Española, y ha recordado unas palabras del periodista Luis María Ansón en las que señalaba que "o se está con la libertad de expresión o en contra" y que si se apoya, se hace "con todas las consecuencias".



Finalmente, ha señalado que las acusaciones que ha escuchado acerca de que su partido participa en una "campaña de blanqueo" del terrorismo le producen "congoja y arcadas", y en este sentido ha dicho que a los socialistas en materia de lucha antiterrorista les pueden dar "lecciones, poquitas".



Al respecto, ha añadido que han sido muchos los compañeros de partido asesinados, heridos, amenazados y también los que durante años han necesitado escolta, al tiempo que ha aseverado que el PSOE es un partido de 140 años de historia en los que "nunca ha traicionado a ninguna víctima de ETA".



La diputada 'popular' ha reconocido que el PSOE ha tenido muchas víctimas de ETA en sus filas, pero con su rechazo a la iniciativa "hiere a las víctimas. "De nada sirve acoger a las víctimas con el brazo izquierdo mientras con el derecho se acoge a sus verdugos en las instituciones", ha señalado Sánchez Polo.



Por su parte, el diputado de Cs, tras reconocer que el partido socialista es la fuente de muchos de los valores con los que ha crecido, ha señalado que no cree que el PSOE de ahora sea el mismo con el que él creció, el que afianzó la democracia tras la dictadura o el que luchó "sin tregua" contra ETA.