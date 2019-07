El PP no espera "nada" Pacto del Ferrocarril del que se mantiene fuera

Ep.

El PP de Extremadura continuará alejado del Pacto Social y Político por el Ferrocarril de Extremadura porque no quiere formar parte de la "comparsa" del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ni en este ni en ningún otro acuerdo "que se le ocurra para perder el tiempo".

Así lo ha indicado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Cristina Teniente, al ser preguntada en una rueda de prensa acerca de qué espera de dicho pacto ante la previsión de que se reúna próximamente.

"No esperamos nada de ese pacto", ha señalado Teniente, quien no obstante ha señalado que si la siguiente manifestación para reivindicar mejoras en el servicio ferroviario se convoca en Madrid, allí estarán, en tanto que los 'populares' han ido a la capital todos los años.

También ha dicho que seguirán reclamando las inversiones necesarias para que estén "cuanto antes". "En la reivindicación sí vamos a estar, como hemos estado siempre, en el pacto pasteleo, no", ha advertido Teniente.

La diputada 'popular' ha señalado que el PP "dejó de esperar nada" del Pacto por el Ferrocarril "desde el momento en el que Fernández Vara enseñó la patita" tras el cambio de Gobierno, momento en el que, con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, se bajó el tono de las reivindicaciones y se "empezaron a apagar los megáfonos y a caer las pancartas".

"No vamos a participar en pactos donde se nos utiliza", ha señalado Teniente, al tiempo que ha remarcado que el PP es el "único partido de oposición" al PSOE, a quien no cree cuando dice que no vaya a utilizar su mayoría absoluta.

"Va a gobernar como en los mejores tiempos de la mayoría absoluta, y aquí hace falta un contrapeso", ha apuntado.

"No vamos a ser comparsa del PSOE y de Vara ni en ese pacto ni en los que se le ocurran para perder el tiempo, porque hay mucho que hacer y el reloj está corriendo", ha apuntado, al tiempo que ha advertido que Vara tiene cuatro años "para hacer todo lo que ha prometido en esta y en la anterior legislatura y que no ha cumplido".