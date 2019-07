El Comité Ciudadano Anti-Sida de Extremadura, reconocido por la compañía Gilead

El Comité Ciudadano Anti-Sida de Extremadura ha sido reconocido por la compañía de investigación biofarmacéutica Gilead en su primera edición del 'Community Grants & Donations Program'.



En concreto, el proyecto que ha recibido la beca en Extremadura es el Programa de Detección Precoz del VIH y la Sífilis en Extremadura 2018 desarrollado por el Comité Ciudadano Anti-Sida de Extremadura (CAEX), que ha recibido este reconocimiento en la noche de este pasado miércoles en un acto en el que han sido reconocidos un total de 51 proyectos de 29 instituciones y organizaciones no gubernamentales españolas.



Las becas, que este año cumplen su décimo aniversario, han desempeñado un "papel fundamental" para que un buen número de asociaciones de pacientes, ONG y otros colectivos "hayan podido desarrollar innovadores proyectos con los que mejorar la calidad de vida de los pacientes y hoy son ya una referencia", tal y como explica la compañía.



Y es que estas becas nacen con el objetivo de "reconocer la labor de aquellas instituciones y asociaciones que, con el apoyo de Gilead, trabajan cada día en la ayuda y mejora de la calidad de vida de los pacientes en nuestro país", señala.



Para la financiación de los 51 proyectos se han destinado un total de 474.000 euros en 2018, lo que le convierte en "uno de los principales programas de este tipo en el sector", y aunque es la primera vez que se realiza una ceremonia de entrega de estos reconocimientos, la compañía ha financiado en los últimos seis años 246 proyectos de distintas ONG.



Todos los proyectos elegidos son seleccionados por un comité que realiza un riguroso proceso de análisis y selección, según destaca Gilead, que señala que los proyectos reconocidos pertenecen a 11 comunidades autónomas distintas entre las que se encuentran País Vasco, Andalucía, Islas Canarias, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Castilla y León, Cataluña, Aragón y Extremadura.



Así, las iniciativas seleccionadas se enmarcan en tres campos de actuación, como son el de mejorar el acceso al sistema de salud, la construcción de comunidades y avanzar en la educación y en la formación.



Dentro de estos campos, las actividades se centran en temas muy diversos como el screening, programa de pares, campañas de prevención y sensibilización, cursos de formación, apoyo domiciliario y hospitalario, cuidados para mayores, salud sexual, o campañas de eliminación de hepatitis C, entre otras.



Los 51 programas seleccionados en esta edición aportan soluciones innovadoras y buscan unir a distintos agentes con facilitar la vida cotidiana de los pacientes y sus familiares, así como mejorar su calidad de vida.



En ese sentido, la vicepresidenta y directora general de Gilead España, María Río, ha explicado que "para Gilead, esta iniciativa representa la apuesta y compromiso con las asociaciones de pacientes de nuestro país para conseguir, con la colaboración de todos, la mejora de la calidad de vida de los pacientes".



Ha añadido que desde Gilead están "orgullosos de que el trabajo que hacen estas instituciones y asociaciones se valore y se dé a conocer en la creación de esta I edición del Community Grants&Donations Program", unas becas que "suponen el reconocimiento a la imprescindible labor que hacen estas instituciones en el día a día, su talento y perseverancia".



Además, durante el acto ha tenido lugar una mesa redonda en la que se ha tratado el tema de la humanización en la asistencia sanitaria y que ha contado con la participación del presidente de la Fundación Humans, el doctor Julio Zarco; el presidente de Cesida, Ramón Espacio; la presidenta de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH), Eva Bech, y el director del Centro Sanitario Sandoval, Jorge del Romero.



Durante esta mesa redonda, los ponentes han coincidido en la importancia de colocar en el centro de la atención sociosanitaria a los pacientes y han debatido sobre todo lo que queda por hacer para ofrecerles una atención más humanizada.



Cabe destacar que Gilead Sciences Inc. es una compañía de investigación biofarmacéutica centrada en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos innovadores en áreas de necesidades médicas no cubiertas, que busca transformar y simplificar la atención a las personas con enfermedades potencialmente mortales a nivel global.