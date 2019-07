Vergeles trabajará por una región "accesible", con la "mejor sanidad" y servicios sociales

Ep.

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha expuesto que en la nueva legislatura trabajará por una Extremadura "accesible", con la "mejor sanidad" y con servicios sociales basados en la "justicia social y no en la caridad".



José María Vergeles se ha pronunciado de esta forma, en declaraciones a los medios de comunicación este martes, tras prometer su cargo, en un acto celebrado en el claustro de la Presidencia del Ejecutivo regional.



Así, Vergeles ha destacado que su departamento conserva en esta nueva etapa de gestión las competencias en accesibilidad universal, una cuestión que, en su opinión, es "muy importante" para la vida de las personas, sobre todo aquellas que tienen discapacidad pero también para poder ofrecer una comunidad autónoma "plenamente accesible en todos los sentidos".



También, y en referencia al área de sanidad, el consejero ha remarcado que "hay que esforzarse" por volver a las "esencias de lo que fue la atención primaria de salud" y combatir con "fórmulas imaginativas" la falta de especialistas sanitarios.



En este sentido, ha convocado Vergeles a las organizaciones sindicales a que ponerse "de acuerdo en transitar para que toda la población tenga la mejor sanidad que se merece".



Por su parte, y en cuanto a los servicios sociales, José María Vergeles ha indicado que deben "ganar músculo para ofrecer unos servicios sociales basados en la justicia social y no en la caridad, porque la sociedad se lo merece".



Finalmente, ha expuesto que la vicepresidencia segunda supondrá "un plus en cuanto a destacar las políticas sociales", además de colaborar con la Vicepresidencia Primera en la labor de coordinación de todo el gobierno para que los ciudadanos noten la continuidad de la atención y prestación de unos servicios públicos que "otorgan derechos".