Lorena Rodríguez: "Extremadura está en pie por la innegable labor de sus mujeres rurales"

MÁS PERSONAL:

- Dígame el nombre de una mujer extremeña que sea para usted destacable.

L.R.L.: Carmen Ibáñez, aprendo de ella y su familia cada vez que nos encontramos. Y de paso, os animo a conocer 'El rincón de los cerezos', una finca de ensueño en Las Villuercas.

- Una mujer que haya marcado su vida, pese a no conocerla.

L.R.L.: Nuestra extremeña María Telo.

- Una mujer que haya marcado su vida -ya sea familiar, amiga, compañera de trabajo…

L.R.L.: Mis dos pilares familiares, la abuela Margarita y la abuela Magdalena. Lideresas de la “tribu” familiar (risas).

- Dígame el nombre de una política “con mayúsculas”.

L.R.L.: Manuela Carmena.

- Ahora que el mundo de la cultura lo está pasando tan mal por el tema de la pandemia, dígame el nombre de una actriz, directora de teatro o cine, dramaturga, música… que para usted sea “una de las grandes”.

L.R.L.: Mi admirable Rozalén.

- Una novela protagonizada o escrita por una mujer que le haya marcado para bien o para mal.

L.R.L.: ‘El país de las mujeres’, de Gioconda Belli.

- Una película protagonizada por una mujer que diga usted, “¡cómo ésta ninguna!”.

L.R.L.: Pues si me lo permites, un clásico como Tomates Verdes Fritos, y un documental que recomiendo y he visto recientemente, Nevenka, una historia dura, pero valiente. Ojalá, no se callara ninguna más.