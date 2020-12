Xavier Pirla: Es normal que los españoles hayan sentido miedo al coronavirus

Si bien este año 2020 ha sido uno de los más extraños de nuestra vida, para muchos también ha sido el periodo en el que más miedo han pasado. El coronavirus nos sorprendió a todos y su amenaza fue un elemento muy tangible que nos mantuvo encerrados durante demasiado tiempo y eso generó todo tipo de sentimientos que incluso nos acompañan hasta hoy, a pesar de que hemos vuelto a esta mal llamada “nueva normalidad”, llena aún de incertidumbres y escasas certezas.

En el Estudio “La 3ª Ola de la Pandemia: Medición de la angustia, el estrés, la tristeza y el miedo en España” promovido por el Ingeniero, divulgador y escritor, Xavier Pirla Llorens, los extremeños han resultado ser, junto con los riojanos y los vascos, los que más miedo manifestaron ante el coronavirus, según las búsquedas que realizaron en internet utilizando el famoso buscador Google.

Xavier Pirla, experto con una larga trayectoria en el fomento de la resiliencia con una metodología propia responde a algunas cuestiones que le hemos planteado:

En su estudio indica que buscar información en internet se puede entender como que la gente tiene miedo, en este caso al coronavirus. ¿Podría explicarlo?

Por lo general la gente acude a internet a buscar respuestas a sus preguntas de manera inmediata. También puede ser que se sienta más cómoda buscando información sin sentirse juzgada, por eso es que puede utilizar términos que le costaría usar en una conversación normal cara a cara, por teléfono o incluso en un cuestionario con el que se le pueda relacionar. En el caso que hemos estudiado utilizando Google Trends, hemos descubierto que la gente expresaba su miedo al coronavirus de manera explícita, por ejemplo, utilizando expresiones: "¿Es normal sentir miedo al coronavirus?", "¿Debo tener miedo al coronavirus?" o simplemente "Miedo coronavirus". En un momento de mucha confusión, internet se convirtió en un espacio que brindaba no solo información científica y racional, sino también contenía lo que mucha gente sentía en esos momentos.

Tener miedo al coronavirus, como a todo lo desconocido, es algo normal. ¿Por qué diferentes grupos de personas, en este caso los extremeños, tienen más miedo ante lo desconocido que otros?

Es normal que los extremeños hayan sentido miedo al coronavirus. La neurociencia nos demuestra que cada individuo es diferente, aunque tengamos comportamientos genéricos parecidos. Tu modo de pensar y cómo afrontas lo desconocido depende de factores tan diferentes como la educación que tuviste de pequeño, las experiencias que has vivido y los recursos que has desarrollado con los años para afrontarlo. De todos modos, es un hecho que cuanto más te has expuesto a situaciones complejas y las has resuelto, más confianza tienes y que, aunque sea algo nuevo, vas a saber cómo resolverlas.

¿Qué problemas o ventajas puede generar que la fuente del miedo se cronifique?

Es difícil pensar que un miedo se pueda cronificar. Nuestro cerebro es una máquina increíble que busca constantemente adaptarse a nuestro entorno. Lo más lógico, es que, si persiste la amenaza, la acabemos adaptando a nuestro día a día. La prueba más clara de ello la tienes con la famosa "gripe española" de 1918. Fue una catástrofe. Infectó a 500 millones de personas un tercio de la población, de las que murieron 50 millones. Pero enseguida aprendimos a convivir con la gripe y las muertes que sigue causando. Lo que sí se puede cronificar es la percepción delante de esta amenaza. Es decir, lo que el psicólogo Seligman le llama indefensión aprendida o el asumir que no hay nada que hacer sobre una situación, lo que tiene consecuencias a veces graves sobre las personas.

Sobre estos efectos se habla mucho de la resiliencia, pero no está claro si es algo natural o algo que se puede generar.

La resiliencia no es algo con lo que se nazca. Es decir, no es una propiedad innata sino desarrollada. Sería como decir que Messi nació siendo el mejor futbolista de la historia. La resiliencia es la habilidad de superar, recuperar y adaptarse a la adversidad y como yo enseño, se puede aprender, desarrollar y convertirse en auténtico experto. Claro que, como tantas otras cosas, hay gente que desarrolla la habilidad accidentalmente debido a una tragedia, enfermedad o situación difícil.

¿Crees, como dicen por ahí, que vamos a salir más fuertes de todo esto?

No, no lo creo. No se sale fuerte de algo sin hacer nada. Aquellos que sí se sepan aprovechar la adversidad para aprender, crecer y desarrollarse, si lo van a hacer. Entrenar por entrenar, no te hace ni más fuerte, ni más resistente, ni más rápido. Quien sigue un plan específico de entrenamiento sí lo hace. Como en el deporte, donde te puede lesionar, en lo fisiológico, mental y emocional, un exceso de adversidad sin las herramientas adecuadas puede llevarte a quemarte (burn out).