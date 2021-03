Creex pide que no se territorialicen ayudas del Gobierno y que se amplíen a todos sectores

"Esperemos que las cantidades que se están barajando para Extremadura, los ciento y algo millones, tengan el concepto de entregas a cuenta a justificar, no una partida cerrada, porque eso no se entendería", ha indicado el secretario general de la organización empresarial, Javier Peinado.

Según insiste, "las ayudas son a las empresas, y no se puede saber a priori qué empresas de qué territorio concreto van a tener derechos y en qué cuantía, por lo que territorializar no es un criterio válido, que podría dar lugar a sinsentidos como que, por ejemplo, empresas extremeñas que según el Decreto nacional tienen derecho a la ayuda, no pudieran recibirla porque se ha acabado la partida destinada a Extremadura".

Peinado ha comentado que tanto la Creex como CEOE y Cepyme a nivel nacional están insistiendo en esta cuestión, "para evitar injusticias y que esto se convierta en una pelea entre las regiones, perdiendo de vista que aquí las ayudas son para las empresas, estén donde estén".

Tampoco comparte Creex que se limite la ayuda a determinados sectores y se excluya a otros; Peinado añade que, "es cierto que la ministra Calviño ya ha dicho que se puede revisar el listado y añadir más sectores, pero creemos que la ayuda debe llegar a todas las empresas, sea cual sea su epígrafe del IAE, que cumplan los requisitos de caída de ingresos".

El dirigente empresarial a puesto como ejemplo el caso de un taller cuyos principales clientes sean las flotas de reparto de empresas vinculadas al sector HORECA.

"Si esas empresas no han tenido actividad o la han tenido bajo mínimos, el taller tampoco ha tenido ingresos, y cumpliría los requisitos objetivos para recibir la ayuda, pero no podría porque su epígrafe no está en la lista, y eso es un agravio", ha afirmado.

Por ello, ha propuesto que no se limiten sectores, porque es cierto que hay "algunos más perjudicados que otros, pero para eso están los criterios de pérdida de ingresos, y el Gobierno tiene una herramienta, que es la Agencia Tributaria, que dispone de toda la información sobre la facturación de cada una, y así no solo se actuaría con justicia, sino que además las ayudas serían más ágiles".

Finalmente, Peinado ha indicado que el ámbito temporal elegido, el año 2020, puede perjudicar a las empresas extremeñas, que aguantaron mejor económicamente la primera y segunda ola de contagios, pero que han sufrido más que las de otras regiones la tercera ola, la de enero, "pero también entendemos que hay casuísticas y matizaciones muy variadas y no se puede atender a todos los criterios".