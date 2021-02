CCOO afirma que hasta vacunación generalizada no se puede hablar de "recuperación sólida"

CCOO de Extremadura ha señalado que la evolución del mercado de trabajo está "estrechamente marcada" por la crisis generada por la pandemia sanitaria y que, hasta que no se produzca una vacunación generalizada, hay que mantener las medidas de protección a la salud como "prioridad "y no se puede hablar de una "recuperación sólida" del empleo.



De esta forma, ha considerado que las cifras del paro de enero son "negativas", pero serían un "auténtico drama si se hubieran tomado medidas de recortes como en el 2008 y no medidas de protección social como las que se están adoptando ahora".



Para CCOO, "los primeros meses de este año serán duros, pero el año se ha abierto con la esperanza del inicio de la campaña de vacunación", considerando que, "es fundamental que está se lleve a cabo de manera generalizada y hasta entonces se extremen las medidas de seguridad para que no se produzca una cuarta ola, cuyas consecuencias serían desastrosas".



Por otra parte, el sindicato ha instado al Gobierno a cumplir su "agenda progresista" y retomar "cuestiones clave" para mejorar el mercado laboral y la economía como son la derogación de la reforma laboral e incrementar el salario mínimo interprofesional.



INCREMENTO DEL PARO EN ENERO



CCOO ha resaltado que el primer mes del año comienza con un total de 115.455 personas registradas por el Sexpe en Extremadura, con una subida de 2.776 parados respecto al mes anterior, lo que ha supuesto un incremento del 2,46 por ciento en términos relativos.



Esta es la cifra más alta que se produce en el mes enero desde el año 2017, ya que a partir de ese año se produciría una bajada importante en esos meses.



Si se desagrega por sexo, el 39,8 por ciento de los parados son hombres (45.982 parados) frente al 60,2 por ciento de mujeres (69.473).

El aumento en el paro de este mes se produce más entre las mujeres que en un 3,12 por ciento (2.102 mujeres) frente a los hombres que aumentan en menor proporción en un 1,49 por ciento (674 hombres).



Además, si se tienen en cuenta los tramos de edades de las personas paradas, el 47,85 por ciento (22.002 hombres) corresponde a hombres de edad a partir de 45 años y el 48,82 por ciento a mujeres (33.917 mujeres) a partir de esa misma edad.



Asimismo, en este mes, el mayor aumento de parados se ha producido entre los tramos de edad de 25- 30 años en las mujeres y entre los 30-35 en los hombres.



En el total de España, el número de personas en paro fue de 3.964.353 parados en el mes de enero lo que supone 76.216 personas y en términos relativos supuso un aumento del 1,96 por ciento



El paro disminuyó en Extremadura en los sectores sin actividad anterior, construcción y en agricultura, produciéndose en términos relativos, la mayor bajada en el sector sin empleo anterior con una bajada del 5,92 por ciento en relación al mes anterior.



En el lado opuesto, el paro ha subido en el sector servicios e industria subiendo en mayor proporción en el sector servicios, en un 4,58 por ciento. Por sexo, la única diferencia entre sectores se da en el sector de la construcción, ya que en las mujeres aumenta en un 2,35 por ciento mientras que en los hombres disminuye en un 0,64 por ciento, motivo por el cual el paro aumenta en términos globales menos en los hombres que en las mujeres.



Respecto al dato de Seguridad Social, CCOO ha expuesto que empieza el año con un total de 385.430 afiliados en enero, lo que ha supuesto una disminución mensual de 6.251 personas en alta laboral, un -1,6 por ciento en la región, respecto al mes anterior.



CÓMPUTO ANUAL



CCOO Extremadura ha destacado también que el incremento del paro en 10.227 personas en los últimos doce meses se trata de un aumento "considerable".



La desagregación por sexo de los datos muestra un aumento en el caso de los hombres de 4.698 respecto al mismo mes del año anterior y de 5.529 mujeres para ese mismo periodo.



Si se observa el paro desde que comenzó la pandemia se vuelve a ir al mes de abril, periodo en el que se estaba en pleno confinamiento, situándose en esa misma cifra de personas paradas.



Después de la salida del pleno confinamiento, la cifra de parados empezó a disminuir hasta el mes de septiembre, fecha en la que empezó a incrementar hasta situarse en la cifra actual.



Respecto a los datos de Seguridad Social, los datos muestran una bajada de la afiliación de 1.430 personas (- 0,39 por ciento). Aunque se trata de una reducción inferior a la media nacional. A nivel nacional la reducción ha sido de 335.014 cotizantes (-1,75 por ciento)



CONTRATACIÓN

Con un total de 32.720 contratos registrados en el mes de enero, la contratación vuelve a caer al igual que el mes anterior, en esta ocasión en 8,10 por ciento (2880 contratos menos). Si se compara en relación al mismo mes en 2020, cae en un 31,12 por ciento (14.780 contratos menos), año en el que hubo 47.500 contratos.



A nivel nacional, el número de contratos ha sido de 1.302.429, lo que supone una bajada de 462.408 respecto al mismo mes del año anterior (26,20 por ciento menos).



Los contratos indefinidos registrados en enero han sido 1.447, lo que supone un 4,42 por ciento de la contratación total, porcentaje que ha aumentado en relación al mes anterior, con un incremento del 5,85 por ciento. La contratación temporal ha sido de 31.273 contratos (95,58 por ciento).



De la contratación total producida en este mes el 62,81 por ciento corresponde a hombres (20.552 personas) y el 37,19 por ciento mujeres (12.168 personas).



Por tramos edades el 72,94 por ciento de los contratos de los hombres corresponde a edades a partir de 30 años y en cuanto a las mujeres el 73,81 por ciento les corresponde a partir de ese mismo tramo de edad.