Seguridad Social pierde en Extremadura 641 afiliados extranjeros en noviembre, -4,79%

En el último año, se han perdido en la comunidad extremeña 1.162 afiliados extranjeros de media, lo que supone un descenso del 8,35 por ciento.



En el conjunto nacional, la Seguridad Social ha perdido una media de 797 afiliados extranjeros en el mes de noviembre, lo que supone un 0,04 por ciento menos que en el mes anterior, hasta situarse el total de inmigrantes en alta en 2.073.741 cotizantes.



Pese a este descenso, con el que se encadenan dos meses de caídas, el Departamento que dirige José Luis Escrivá ha destacado que en noviembre había 101.189 trabajadores extranjeros más que los registrados de media en abril, el punto más bajo de esta serie durante la pandemia.



Si se atiende a los datos de último día de mes y no a la media, el total de afiliados extranjeros a cierre de noviembre se situó en 2.069.654 cotizantes, 4.099 trabajadores más que en octubre (+0,2).



En el último año, se han perdido 49.713 afiliados extranjeros de media, lo que supone un descenso del 2,3 por ciento. El Ministerio ha resaltado que esta variable, negativa desde el inicio de la pandemia, fue positiva en cinco comunidades autónomas.



Dentro del conjunto del sistema, los ocupados extranjeros representan de media un 10,9 por ciento del total.



Del conjunto de trabajadores extranjeros registrado a cierre de noviembre, 1.324.056 proceden de países de fuera de la UE (63,85%) y el resto (749.685), de países comunitarios (36,15%).



Los grupos de cotizantes extranjeros más numerosos son los procedentes de Rumanía (326.647), Marruecos (259.773), Italia (122.662) y China (98.027).



SÓLO CUATRO COMUNIDADES SUMAN AFILIADOS EN EL MES



La mayor parte de las comunidades autónomas han restado afiliados extranjeros en noviembre en valores medios. Los descensos más pronunciados, en términos relativos, se los han anotado Castilla y León (-8,9%) y Baleares (-6,8%), mientras que los únicos ascensos han correspondido a Andalucía (+3,3%), Comunidad Valenciana (+3%), Murcia (+1,6%) y Madrid (+0,5%).



Por regímenes, el grueso de los afiliados extranjeros se concentra en el Régimen General, con 1.705.806 trabajadores, seguido del Régimen de Autónomos (RETA), con 363.448 afiliados; el Régimen Especial del Mar, con 4.453, y el del Carbón, con 34 cotizantes.



En valores relativos, el Régimen General ha restado de media en noviembre un 0,1 por ciento de cotizantes no nacionales. Dentro de este régimen, los mayores aumentos por sectores se han registrado en educación (+3,9%), Administración Pública (+3,4%) y transporte y almacenamiento (+2,8%).



En el otro extremo, las mayores caídas en la afiliación de trabajadores inmigrantes se las han anotado la hostelería (-7,8%), agricultura (-6,7%) y actividades inmobiliarias (-2,2%).



Por su parte, el número de extranjeros inscritos en el RETA ha crecido un 0,4 por ciento en el mes de noviembre, hasta un total de 363.448 trabajadores.



49.713 AFILIADOS EXTRANJEROS MENOS EN EL ÚLTIMO AÑO



La Seguridad Social ha perdido en el último año una media de 49.713 afiliados extranjeros, lo que supone un descenso del 2,3 por ciento, con aumentos sólo en cinco regiones: Galicia (+2,5%), Castilla-La Mancha (+2%), Murcia (+1,9%), Andalucía (+1%) y Asturias (+0,2%).



En los últimos 12 meses, la afiliación de extranjeros al Régimen General se ha reducido un 3,8 por ciento, con pérdidas significativas en la hostelería (-21,8%) y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (-16,8%).



Por su parte, los sectores que han sumado más afiliados de otros países en el último año fueron suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (+12,3%); actividades sanitarias (+9,2%) y actividades financieras y de seguros (+5,9%).



A diferencia del Régimen General, el de autónomos ha ganado un 5,1 por ciento más de cotizantes no nacionales en el último año.