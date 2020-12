Los tabaqueros extremeños arrancan un calendario de movilizaciones el próximo 8 de enero

Los tabaqueros extremeños iniciarán el próximo 8 de enero, con una tractorada en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, un calendario de movilizaciones para evitar que este cultivo quede fuera de las regiones productores en el Plan Estratégico Nacional de la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC).



Así lo han anunciado este lunes representantes de las organizaciones agrarias Asaja y UPA-UCE, así como Cooperativas Agroalimentarias Extremadura durante una rueda de prensa en Mérida, en la que han dado a conocer un calendario de movilizaciones para "proteger el tabaco extremeño", ante la "falta de respuestas" por parte del Ministerio de Agricultura a sus reivindicaciones.



De este modo, las organizaciones agrarias y las cooperativas extremeñas han destacado que todos los partidos políticos de la región han apoyado esta reivindicación y también coinciden en la importancia social y económica que tiene el tabaco para el norte de Cáceres.



Y es que "el desmantelamiento de este sector traería la catástrofe para el norte de Cáceres y para toda Extremadura", alertan estas organizaciones agrarias, que iniciarán estas protestas en la comarca tabaquera cacereña pero advierten que se llevarán a cabo "donde sea necesario".



"Iremos a Madrid si hace falta para que el ministro nos escuche, aunque no nos haya invitado", remarcan estas organizaciones en una nota de prensa conjunta en la que han lamentado que Luis Planas siga sin escuchar las reivindicaciones del sector tabaquero extremeño.



Ante esta situación, "no queda más remedio que salir a la calle porque no se puede destruir una zona por una decisión técnica de su Ministerio", tras lo que también han reclamado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que haga del cultivo del tabaco "una cuestión de Estado" y que se traslade al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerarlo "una prioridad".



Finalmente, Asaja, UPA-UCE y Cooperativas han pedido a los tabaqueros y al conjunto de la sociedad extremeña su apoyo a estas reivindicaciones con el objetivo de "seguir produciendo y generando riqueza y empleo en nuestros pueblos, ya que solo unidos podremos lograr nuestro objetivo", concluyen.