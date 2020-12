Creex aborda la unidad empresarial, el impulso a la competitividad y la digitalización

Así, se abordarán los programas de ayuda de la Junta de Extremadura para la cooperación y agrupación empresarial y para la mejora de la competitividad, y también aquellos programas de apoyo relacionados con la digitalización del tejido productivo, encuadrados en los planes Activa 4.0 e Industria 4.0.

Como ponentes, la jornada contará con el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España; la directora general de Empresa, Ana Vega, y el secretario general de la Creex, Javier Peinado.

Desde la organización, se ha explicado que, como viene siendo habitual, podrá seguirse en directo a través del canal Creex TV de Youtube. Además, para hacer preguntas o consultar dudas se puede usar tanto el chat del canal como el correo creextv@gmail.com

Respecto al contenido de la jornada, Javier Peinado ha señalado que aglutina "tres elementos esenciales para el sostenimiento y el desarrollo del tejido productivo, que es como decir para el desarrollo de la sociedad extremeña y la garantía de poder mantener el Estado del Bienestar".

Así, ha explicado que la unidad empresarial, tanto en lo que se refiere a la agrupación o cooperación entre empresas "para ganar músculo", como en la adscripción a organizaciones como Creex, "que es la representante legítima del empresariado como entidad más representativa de este colectivo", son "fundamentales".

"Y más en los tiempos que vivimos, donde se necesita, de una parte, aprovechar sinergias para ganar resistencia, una clave que estamos trabajando, por ejemplo, en los Encuentros de Negocios de Extremadura, cuyo enfoque es precisamente este, y de otra, contar con interlocutores fiables, fuertes y con respaldo, como es la Creex", ha apuntillado.

También ha destacado que estos interlocutores "puedan llevar la voz del empresariado a cualquier foro, a cualquier administración y cuyos pactos, a diferencia de los que puedan alcanzar asociaciones o plataformas de dudosa representatividad, se reflejan en los boletines oficiales, toman cuerpo normativo, que es lo que de verdad los garantiza".

En cuanto a la competitividad, el secretario general de la Creex ha remarcado que los anteriores parámetros (cooperación entre empresas y unidad alrededor de organizaciones verdaderamente representativas) son dos de los elementos "fundamentales", porque "un tejido productivo fuerte y unido nos hace a todos más competitivos cuando nos movemos en una economía globalizada, nos permite negociar de tú a tú con operadores y administraciones".

Finalmente, en el aspecto de la digitalización, el dirigente de la organización más representativa del empresariado extremeño ha insistido en que "no es una opción ya, sino una necesidad": "la empresa que no se adapte a este cambio, en sus procesos, en sus relaciones con los clientes, en su gestión*, no tiene futuro, y casi no tiene presente".

También, ha señalado que, "debemos aprovechar al máximo estas ayudas y otras que hemos venido negociando en el seno del diálogo social, porque somos conscientes de que las empresas extremeñas, por la estructura de nuestro tejido productivo, tienen muy complicado afrontar este reto, tanto por la inversión que supone como por la formación que demanda el manejo de estas herramientas".

Para concluir, Peinado ha hecho un llamamiento al empresariado a participar en la jornada, ya que los participantes "han demostrado su interés constante por apoyar a las empresas extremeñas y que siempre se han mostrado abiertas a la colaboración con nosotros", como son el consejero Rafael España y la directora general Ana Vega, lo que les "da seguridad de que de este encuentro saldrán muchas certezas y muchos elementos positivos para el empresariado".