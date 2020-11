Embutidos Mota y 'Extrem' Bonaval, Premios Espiga Oro Caja Rural al mejor jamón y cava DO

Embutidos Mota y 'Extrem' de Bonaval han sido galardonados con los Premios Espiga Oro al mejor jamón y cava con Denominación de Origen DO, que otorga Caja Rural de Extremadura para reconocer los mejores productos de ambas denominaciones de origen elaborados en la región.



En concreto, el acto de proclamación se ha celebrado de manera virtual, como consecuencia de la situación sanitaria, lo que no ha impedido la participación telemática de bodegueros, industrias y ganaderos en este acto que ha contado con la presencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, o la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal.



Además del presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo; el director general de la entidad, José María Portillo; el director General de Agricultura, Antonio Cabezas; y el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, entre otras autoridades.



XXI PREMIO ESPIGA JAMÓN IBÉRICO DOP DEHESA DE EXTREMADURA



En cuanto a los premiados, el Premio Espiga Oro al Jamón Ibérico con Denominación de Origen Protegida Dehesa de Extremadura ha recaído en la industria de Cabeza la Vaca (Badajoz) Embutidos Mota SL' bajo la ganadería de Juan Luis Medina Casquete.



Asimismo, el premio Espiga Plata ha sido para la Industrias Casa Bautista, de Montánchez (Cáceres) y la ganadería Arenalejo de Abajo CB, mientras que el premio Espiga Bronce ha recaído en la Industria Manuel Píriz Cardoso (El Risco Extremeño) de Alburquerque, bajo la ganadería de Antonio Píriz Estévez.



Un año más, el jurado ha destacado "la igualdad y la calidad" de un "producto único" como es el Jamón Ibérico DO Dehesa de Extremadura, cuya selección se ha realizado bajo el sistema de "cata a ciegas" en una edición en la que han participado 17 jamones diferentes, según ha informado Caja Rural de Extremadura en una nota de prensa.



A su vez, el Premio Espiga del Jamón está destinado a todas las industrias o marcas comerciales de jamones acogidos a la DOP Dehesa de Extremadura para "jamones calificados de bellota o terminados en montanera" con un periodo mínimo de curación de 22 meses.



V PREMIO ESPIGA CAVA DE EXTREMADURA



Asimismo, también se han dado a conocer a los premiados en la V Edición de los Premios Espiga Cava, acogidos a la Denominación de Origen Protegida Cava y elaborados en Extremadura, con una participación del 95 por ciento de las empresas extremeñas.



En esta ocasión, el máximo reconocimiento, el Premio Gran Espiga, ha sido para 'Extrem' de Bonaval en su variedad Brut Blanco, de la Bodega López Morenas SL de Fuente del Maestre. Este caldo ha obtenido la mayor puntuación de todos los cavas que participaban en la presente edición, indistintamente de la categoría, por lo que se reconoce con el 'Gran Espiga'.



'Extrem' de Bonaval también ha sido galardonado con el premio Espiga Oro al mejor Cava en la categoría Premium que está dedicada a los cavas reserva y gran reserva, detalla la entidad.



En esta misma variedad el premio Espiga Plata ha sido para 'Lar de Plata' Brut Nature Blanco, también de la bodega López Morenas, mientras que el premio Espiga Bronce ha sido para el 'Puerta Palma Selección VanderLinde' Brut Blanco de Bodegas Marcelino Díaz.



En la categoría de cavas con más de 15 g/l de azúcar (extraseco, semiseco, seco, dulce) el caldo que se ha hecho con el Premio Espiga Oro ha sido 'Viña Romale' Semiseco Rosado, garnacha, de Bodegas Romale SL, de Almendralejo.



El Espiga Plata ha sido para 'Finca La Pintada' Semiseco Blanco, de Sophia Coursan & Isabel Cuevas, mientras que el premio Espiga Bronce ha sido para 'Viña Romale' Semiseco Blanco, macabeo-parellada-Xarelo, de Bodegas Romale.



Por último, en la categoría de cavas menos de 15 g/l de azúcar (Brut Nature, Extra Brut, Brut) el premio Espiga Oro ha recaído en 'Viña Romale' Brut Nature Rosado, garnacha, de Bodegas López Morenas SL.



Asimismo, el premio Espiga Plata ha sido para 'Puerta Palma' Brut Blanco, de Bodegas Marcelino Díaz, y el premio Espiga Bronce ha sido para 'Marqués de Badajoz' ExtraBrut Blanco de Antonio Medina e Hijos.



El Premio Espiga Cava, organizado por Caja Rural de Extremadura, está destinado a las empresas elaboradoras y comercializadoras de cavas acogidos a la DO y que tengan su razón social en Extremadura y la selección se ha realizado por el sistema de cata a ciegas.



AYUDAR A PROMOCIONAR LOS PRODUCTOS

Por su parte, el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha señalado que la mayor satisfacción de la entidad es ayudar a promocionar los productos y convertir a los industriales en los protagonistas. En este sentido ha señalado que la labor de la Caja es la de dar a conocer estos productos ayudando a su promoción.



En esta línea, también ha afirmado que las puertas de la entidad están abiertas para todos y ha reseñado que es el momento de "arrimar el hombro", además de confiar en que el año que viene la entrega de premios pueda ser presencial.



De la misma forma, el director general de Caja Rural de Extremadura, José María Portillo, ha incidido en la importancia de los dos sectores que hoy se han reconocido, como es el porcino ibérico y un producto revelación de la industria agroalimentaria, como es el cava.



En el acto también ha participado el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, como representante de la ciudad del cava, poniendo el acento en la importancia que tiene el sector para su ciudad.



Por su parte, la vicepresidenta de la DO Dehesa de Extremadura, Elena Diéguez, ha agradecido a Caja Rural de Extremadura que haya mantenido estos premios en la situación actual, lo que es una clara "implicación" con los productos extremeños y, en este caso, con el cerdo ibérico.



Asimismo, la investigadora de Intaex (Cicytex) y directora del Concurso Espiga Jamón DO Dehesa de Extremadura, María Jesús Martín, ha destacado que el certamen lleva XXI ediciones, lo que supone un ejemplo de apoyo a este producto, y ha enfatizado en el trabajo de los industriales que han presentado a concurso 17 jamones, de "gran calidad".



Por último, el director del concurso de Cava DO de Extremadura, Emiliano Zamora de Alba, ha puesto el acento en la amplia participación, que ha llegado a 48 caldos, lo que supone que el 95 por ciento de las empresas extremeña que comercializan cava han participado.

"Podemos hablar del término consolidación", ha indicado, teniendo en cuenta que han tenido puntuaciones superiores a los 86 puntos, lo que muestra la calidad que es, a su juicio, "el fruto del trabajo bien hecho y de la profesionalidad".

Cabe recordar que los premios Espiga está organizados por el Fondo de Educación y Promoción de Caja Rural de Extremadura, cuya directora, María Navarro, ha ejercido de conductora del evento. La Dirección Técnica del concurso Espiga Cava DO ha recaído en Emiliano Zamora de Alba, Jefe de Sección de la Estación Enológica de Almendralejo de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, mientras que María Jesús Martín, investigadora de INTAEX (CICYTEX), es la directora del Concurso Espiga Jamón DO Dehesa de Extremadura.