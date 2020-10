La Cámara de Comercio de Badajoz hace entrega de su Medalla de Honor a Adolfo Díaz-Ambrona

Ep./Rd.

La Cámara de Comercio de Badajoz ha entregado este martes, día 13, su Medalla de Honor al secretario general de la Cámara de Comercio de España y secretario general de la Corte Española de Arbitraje, Adolfo Díaz-Ambrona, como reconocimiento a la "excelencia" en el desempeño de una función "vital" para la corporación, como es el servicio al empresariado.



Concedido por los órganos de gobierno de la Cámara, el galardón ha sido entregado en un acto celebrado en el vivero de empresas 'Nave Cu4tro' en Badajoz, presidido por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y que ha contado también con la participación del alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso; el presidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo; y los presidentes de la Cámara de España, José Luis Bonet, y de Badajoz, Mariano García, entre otras autoridades o representantes empresariales.



Nacido en Badajoz en 1981, licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas, y perteneciente al Cuerpo de Abogados del Estado, Adolfo Díaz-Ambrona ha agradecido la concesión de esta Medalla de Honor, que recibe tanto con agradecimiento, como con sentimientos de "ilusión y emoción" al ser "un sueño" el que la ciudad en la que ha nacido le reconozcan los trabajos que hace por ella.



En este sentido, ha comentado que empezó en Badajoz como abogado del Estado jefe de la Agencia Tributaria, tras lo cual ha pasado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y actualmente trabaja en la Cámara de Comercio, y ha destacado que "por supuesto siempre" ha tratado de velar por los intereses generales "pero mirando a Extremadura y a Badajoz".



También ha puesto en valor el papel de las cámaras de Comercio y el de las empresas que, en la actual situación con motivo de la pandemia, deben ocupar un lugar "central" en la recuperación al ser la que genera empleo, éste a su vez riqueza y ésta bienestar, a la vez que ha abogado por el potencial de desarrollo existente en Extremadura en el talento, por identificar las ventajas competitivas para atraer a la región el establecimiento de empresas, y por la colaboración público-privada y, en concreto, la iniciativa privada para lograr dicha recuperación.



UN "PEQUEÑO LOBBY" DE EXTREMEÑOS EN MADRID



Por su parte, Guillermo Fernández Vara ha afirmado que la sostenibilidad y la digitalización son elementos fundamentales en el futuro, entre otras razones, porque el dinero no se va a invertir donde no haya dichos elementos y que “todo lo que no tenga una base sustentable no tendrá ningún futuro”.

Sobre el homenajeado, Adolfo Díaz-Ambrona, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que es un “buen ejemplo”, de esos que hacen falta en la actualidad, ya que cuenta con una trayectoria vital de superación muy importante.

En concreto, el máximo mandatario extremeño ha destacado que “nunca como ahora ha habido tanto extremeño en Madrid en puestos de relevancia en ámbito privado” y ha considerado que de ahí “van a salir cosas buenas” porque todas esas personas cuentan con grandes trayectorias, esfuerzo y trabajo.

Además, en referencia a los liderazgos, el presidente de la Junta de Extremadura ha explicado que estos “no consisten en mandar”, si no que consisten en servir, en poner a disposición tu talento, tu preparación, y tu formación para intentar ayudar a los demás.

“Hay que conjugar el verbo servir en todos sus tiempos y todos los días, porque creo que esa es la mejor manera de poder vivir, ayudar y servir a los demás en cada uno de los momentos que la vida te permite”, ha continuado.

A este respecto, el presidente autonómico ha subrayado que “vienen tiempos difíciles pero apasionantes” ya que nunca antes en la Historia se habían producido tantos cambios como se van a producir en tan poco tiempo. Cambios que la COVID-19 ha acelerado y que van a convertir a esta sociedad en otra absolutamente diferente, llegando “todos con las mismas posibilidades”.

En referencia a estos cambios, Fernández Vara ha matizado que “antes hemos tenido disculpas” pero ahora no, porque ahora habrá medios y recursos y “tenemos que vivir sin mirar por el espejo retrovisor, si no mirando hacia delante, con optimismo, ilusión y poniendo cada uno lo mejor que tiene”, según informa la Junta en una nota de prensa.



LABOR A FAVOR DEL EMPRESARIADO



A su vez, Mariano García ha señalado que Adolfo Díaz-Ambrona lleva el nombre de Extremadura "al más alto nivel" y destaca por su "intensa" labor a favor de los empresarios del país y, en concreto, por su disposición y colaboración con el tejido empresarial de Badajoz, razón por la cual han querido concederle esta "merecida distinción".



Además, ha hecho hincapié en el papel de las organizaciones camerales que, en el caso de Extremadura, entre la de Cáceres y la de Badajoz aglutinan más de 50.000 empresas y empresarios adscritos; en la "importante" unidad empresarial y con las patronales en la provincia y en la región; o en que la pacense es la "única" de las 85 cámaras de España que cuenta con hasta 14 delegaciones.



También ha intervenido, por videoconferencia, José Luis Bonet, para quien la concesión de esta Medalla de Honor es un "reconocimiento acertado" a un "estrecho colaborador" como Adolfo Díaz-Ambrona, del que ha destacado su preparación, su conocimiento de la estructura del Estado y de idiomas, y que es "un modelo a seguir" al que le ha augurado un futuro "muy importante", mientras que tanto Miguel Ángel Gallardo como Francisco Javier Fragoso han felicitado a Díaz-Ambrona y que se premie su talento y trayectoria profesional.