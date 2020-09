La Unión Extremadura dice que la Junta tiene "paralizados" 62 millones en fondos agrarios

La Unión Extremadura calcula en 62 millones de euros el importe que la Junta de Extremadura tiene "paralizados" en fondos agrarios "por colapso administrativo" y "no por falta de fondos".

Y es que en una comunidad como Extremadura donde la principal actividad es agraria, según dicha organización, "la administración no se puede permitir el lujo de colapsarse, ya que hecho repercute negativamente en el desarrollo de la totalidad de la región".

A este respecto, a través de una nota de prensa, La Unión Extremadura afirma que desde el inicio del estado de alarma por la Covid-19 en la Administración regional, "al menos" en la que a la Consejería de Agricultura se refiere, hay una situación de "parálisis" con "contadas excepciones".

En este sentido, señala que "los funcionarios no están en su puesto de trabajo", y que "el teletrabajo no funciona porque los funcionarios no tienen acceso desde el mismo a las bases de datos".

"Y no es el primer funcionario que le llamas y en vez de estar teletrabando para la administración está realizando sus labores personales sin que exista ningún control", asevera la organización agraria, que añade que la consecuencia de esta situación es "una parálisis en las líneas de ayudas e inversiones en el sector agrario que está agravando la crisis provocada por la pandemia".

Además, como ejemplos, cita que los planes de mejora para modernizar el campo extremeño se publicaros en octubre del año 2017 y "en estos momentos aún no se han aprobado las resoluciones definitivas, para que los agricultores puedan realizar las inversiones".

A este respecto, añade también que en febrero del año 2019 se publicó el decreto que regula las ayudas para incorporar jóvenes a la actividad agraria, pero "con suerte a los dos años les llegarán las resoluciones definitivas y en los próximos tres años les abonarán las ayudas para a las inversiones realizadas".

Por el contrario, incide en que las ayudas para los riegos localizados "van más ágiles, están acabando de abonar las solicitadas en el año 2018 y estamos a la espera de las resoluciones del año 2019".

Asimismo, añade que en reestructuración de viñedo, "todos los años se devuelven fondos a la Unión Europea porque no hemos sido capaz de gastarlos y al mismo tiempo denegamos cientos de expedientes por falta de capacidad de gestión".

"Las ayudas de la PAC, las ayudas para reconversión de los frutales que en otras regiones llevan ya tres años concediéndose, aquí estamos a la espera de saber cuando se nos abonan unas y cuando se publican otras", concluye La Unión Extremadura.