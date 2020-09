UPA-UCE: Bodegueros extremeños imponen precios a la uva que no cubren costes de producción

UPA-UCE Extremadura va a denunciar ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que los bodegueros extremeños están imponiendo unos precios para la uva en esta campaña que no cubren los costes de producción.



Y es que "con la excusa del cierre del canal Horeca, pretenden mantener sus márgenes de beneficios y trasladar todas las pérdidas a los agricultores", ha destacado este jueves, durante una rueda de prensa, el secretario general de esta organización agraria, Ignacio Huertas.



A su vez, UPA-UCE considera que los bodegueros extremeños se están "saltando la ley" al obligar a los agricultores a firmar una cláusula en los contratos en la que declaran que los precios que perciben sí cubren sus costes de producción.



Sin embargo, desde la organización agraria aseguran que "ni tan siquiera" se cubren los costes de producción calculados por la administración regional para fijar la ayuda de la vendimia en verde (más de 2.400 euros/h), lo que generaría unas pérdidas para los productores de más de 700 euros por hectárea.



"Nos reuniremos con la AICA este lunes para denunciar este fraude y para que actúe con todo el peso de la ley. Además, desde nuestra organización analizaremos otro tipo de actuaciones como la paralización de la vendimia, tal y como ya están haciendo productores de Valdepeñas en Castilla la Mancha", ha señalado.



Según informa UPA-UCE en una nota de prensa, la campaña de este año es "muy complicada" debido a los problemas que la COVID está generando a los productores, agravando así la "problemática estructural" que ya tenía el propio sector como los bajos precios, excedentes, etc.



La primavera "tan atípica" de este año ha traído como consecuencia problemas en el cuajado de casi todas las variedades así como enfermedades fúngicas. Además, los "fuertes golpes de calor han provocado un secamiento de la uva".



El resultado es una producción de "excelente calidad, con alta graduación alcohólica pero muy poco rendimiento en el peso de la uva". Por ello, UPA-UCE prevé que no se llegará a los 2,8 millones de hl, lo que supone una bajada de un 7% con respecto a la pasada campaña.



Por otro lado, esta organización agraria quiere dejar claro que los viticultores son los más interesados en que se tomen todas las medidas de seguridad necesarias por la COVID19, ya que un contagio en una explotación agraria supondría paralizar la recogida.

MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR



Respecto a las medidas extraordinarias que el Gobierno puso en marcha para paliar la complicada situación del sector por el cierre del canal Horeca, UPA-UCE considera que son "claramente insuficientes" y, además, critica que provienen de los fondos propios del sector.



"Apostamos por la destilación de crisis y que sea el propio Ministerio de Agricultura quien aporte los fondos adicionales necesarios, al igual que han hecho otros países como Italia y Francia", mantiene la secretaria del vino de UPA-UCE, Catalina García.



Finalmente, desde esta organización agraria exigen un plan de contingencia a la UE para ayudar al sector. "Apoyar al viñedo supone un apoyo al medio rural que tanto tenemos que cuidar y que hemos comprobado que ha sido imprescindible en esta pandemia", concluye García.