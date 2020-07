PIB Extremadura caerá un 9,2% en 2020 y crecerá un 4,5% en 2021, según BBVA Research

Ep

El Producto Interior Bruto (PIB) de Extremadura caerá un 9,2%, durante este año 2020, mientras que crecerá un 4,5 por ciento en 2021, según las previsiones realizadas este jueves por BBVA Research.



Así, la caída del 9,2% del PIB de Extremadura prevista para este año 2020 es dos puntos inferior a la media del país, donde se prevé un descenso del 11,5% de la economía.



Por su parte, y de cara a la previsión de BBVA Research para 2021, el crecimiento previsto del PIB de Extremadura del 4,5 por ciento también es inferior a la media del país, donde se prevé una subida del 7 por ciento.



DATOS NACIONALES



De acuerdo a este estudio, las comunidades autónomas próximas al Mediterráneo y las islas serán las regiones donde más caerá el PIB este año, sobre todo, en Baleares, Canarias, Andalucía y Cataluña, que verán cómo su economía se desploma más de un 12 por ciento en todas ellas, por encima del 11,5 por ciento esperado para el conjunto de España.



Según las previsiones de BBVA Research, este fenómeno se explica por la mayor dependencia de estos territorios del turismo, en contraste con las regiones con mayor peso de la agricultura, así como las del Norte del país, más centradas en la industria.



Por ello, la esperada reactivación del turismo para el año que viene desencadenará el efecto contrario, relanzando la economía de las regiones mediterráneas y las islas, que podrían crecer por encima del conjunto de España, pese a no poder recuperar todavía sus niveles precrisis.



En concreto, Baleares liderará las caídas este año, con un descenso del PIB del 20%, seguida de Canarias, con un retroceso del 16%; Andalucía, con caídas del 12,1%, y Cataluña, cuya economía registrará un descenso del 12%. Por el contrario, en 2021, BBVA prevé un alza del 11,1%, 9,3%, 7,3% y 7,4% para cada una de ellas, respectivamente.



A estas comunidades les siguen la Comunidad Valenciana (-11,9% en 2020, frente al 7,4% en 2021), Cantabria (-11,1%, 6,8%), Asturias (-10,4%, 6,4%), Madrid (-10,9%, 6,7%), Galicia (-10,7%, 7%), Castilla y León (-10,6%, 6%), La Rioja (-10,2%, 6,6%), Navarra (-10,1%, 7%), País Vasco (-10%, 6,7%), Murcia (-10%, 6,8%), Aragón (-9,4%, 6,2%), Extremadura (-9,2%, 4,5%) y Castilla-La Mancha (-9%, 5,1%).



PRIMER SEMESTRE



BBVA Research advierte de que los últimos datos disponibles apuntan a un retroceso de la actividad "más intenso de lo esperado" en abril, y la caída del PIB podría sobrepasar el 20% en el acumulado del primer semestre del año, ya que las medidas de confinamiento han tenido efectos "más acentuados de lo anticipado hace unos meses", sobre todo en la demanda interna.



De la misma forma, los impactos han sido relevantes también en la producción industrial y, en particular, en las comunidades con mayor peso de la industria del automóvil y de sectores no esenciales. Por el contrario, las regiones más dependientes del sector alimentario han presentado un comportamiento algo más favorable.



IMPACTO EN EL EMPLEO



Según BBVA Research, aunque la mayoría de comunidades estaría presentando una caída de la afiliación en línea con lo observado al comienzo de la crisis de 2008, se observa un impacto heterogéneo.



En concreto, los efectos en el mercado laboral de Baleares, Andalucía y Galicia son mayores en 2020 que en el periodo 2008-2009. Por el contrario, las medidas de protección del empleo podrían estar favoreciendo un impacto menor que en 2009 en Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias y algunas comunidades del norte, como Navarra o La Rioja.



Por edades, como en 2008, la caída de la afiliación es mayor entre los jóvenes. Sin embargo, en las regiones turísticas, Aragón y Cantabria son los mayores de 35 años, y especialmente los de más de 50, los que más afectados se han visto en la actual crisis.



INICIO DE LA RECUPERACIÓN



Pese a todo, la entidad asegura que el control de la epidemia y la flexibilización de restricciones han permitido el inicio de la recuperación, ya que, desde mediados de junio, se observa un aumento del gasto con tarjetas españolas con respecto al mismo periodo del año anterior.



No obstante, en el conjunto del segundo trimestre de este año, el gasto cayó un 20%, destacando Baleares y Madrid, donde descendió un 40% y aún muestran datos negativos, y La Rioja, que registra una caída del 30%.



Aun así, las exportaciones aumentarán en línea con la recuperación de la Unión Europea, lo que podría beneficiar de un modo diferencial a Navarra, Galicia, Aragón o País Vasco, en las que las ventas a la eurozona tienen mayor peso.