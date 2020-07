En Extremadura, el plazo de pago a proveedores se sitúa en 26,9 días durante mayo

Ep

Así, y según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Hacienda, el ratio de operaciones pagadas se ha situado en 13,33 días en mayo en Extremadura, mientras que el ratio de operaciones pendientes de pago está en 39,50 días.



En el conjunto del país, el Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) de la Administración Central subió en 3,18 días en mayo respecto al mes anterior, hasta los 30,79 días, mientras que el plazo de pago de las comunidades autónomas se elevó en 0,76 días, hasta los 34,94 días, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Hacienda.



Asimismo, el plazo de pago a proveedores de las entidades locales se elevó en 9,8 días en el quinto mes del año, hasta los 92,50 días. No obstante, Hacienda matiza que en abril el 70% de las entidades presentaban pagos iguales o inferiores a 29,31 días, y que de las 148 entidades que han presentado información, 106 cumplen con el PMP, de forma que el 71,62% presentan en dicho mes un PMP igual o inferior a 30 días.



Hacienda explica que el dato de media del subsector de entidades locales está calculado conforme a la misma metodología establecida para cada corporación local a nivel individual, por lo que se ponderan los días en función del volumen de deuda de cada entidad, de manera que en el cálculo del PMP tienen más peso aquellas entidades con mayor endeudamiento con los proveedores.



Si no se utilizara este método, la media simple de los PMP individuales muestra un dato de 40,71 días, frente a los 92,50 días resultantes de aplicar la metodología como si el subsector fuera una sola entidad.



Por su parte, el PMP de los Fondos de la Seguridad Social se incrementó en 1,09 días, hasta los 11,07 días.



En el Estado, la ratio de operaciones pagadas se situó en 26,17 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago alcanzó los 38,56 días.



A su vez, en las CC.AA. la ratio de operaciones pagadas fue de 29,44 días y la de operaciones pendientes de pago de 40,54 días, lo que supone un alza de 1,53 días y una disminución de 1,66 días, respectivamente, respecto al mes previo.



Por regiones, el PMP superó los 30 días en ocho regiones: Aragón (39,03 días), Islas Baleares (48,42), Cantabria (41,5), Castilla y León (32,99), Cataluña (52,04), Murcia (32,13), La Rioja (47,27) y Comunidad Valenciana (36,05).



En el resto se situó por debajo: Andalucía (16,9 días), Asturias (23,36), Canarias (16,53) Castilla-La Mancha (23,65), Extremadura (26,94), Galicia (13,19), Madrid (28,25), Navarra (28,09) y País Vasco (21,44).



En cuanto a la deuda comercial, el importe de la misma ascendió a 4.365,22 millones de euros, equivalente al 0,39% del PIB nacional, lo que representa un incremento de 354,88 millones de euros.



MEDIDAS ANTE EL COVID



Teniendo en cuenta este aumento del volumen de operaciones tramitadas, Hacienda apunta que para contener la deuda comercial y el PMP ha sido básico el incremento del volumen de pagos efectuados por el conjunto de comunidades autónomas.



Entre las medidas adoptadas para las comunidades de régimen común destaca el abono en marzo y abril de 2.862,55 millones de euros correspondientes a la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación y el mayor importe anticipado en relación a la liquidación del sistema de financiación a practicar en julio, que hasta mayo alcanza una cuantía de 3.657,02 millones.



"Estas medidas están permitiendo hasta mayo que los niveles de deuda comercial y PMP de las CCAA no se hayan visto afectados por la crisis sanitaria", ha subrayado el Ministerio.



De las principales ciudades, tres localidades presentaron un PMP superior a 30 días --Zaragoza (35,06), Las Palmas de Gran Canaria (131,49) y Coruña (35,66)--. El resto quedaron por debajo: Málaga (28,73 días), Sevilla (29,35), Barcelona (9,82), Madrid (22,46), Valencia (18,5), Palma (29,41) y Murcia (28,79).



Por último, la ratio de operaciones pagadas en los fondos a la Seguridad Social ha ascendido a 9,17 días, mientras que la de operaciones pendientes de pago se ha situado en 20,18 días.