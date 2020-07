El salario bruto anual sube un 2,8% en 2019 en Extremadura, hasta los 19.195 euros

Rd./Ep.

El salario anual bruto por trabajador en 2019 fue de 19.195,05 euros en Extremadura, un 2,8% más que en 2018, y representó el 73,23% del coste total, según los datos proporcionados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el coste neto fue de 25.796,55 euros por trabajador, una vez deducidos 415,58 euros en concepto de subvenciones y deducciones recibidas de las Administraciones Públicas para fomentar el empleo y la formación profesional.

Así pues, la partida más importante de los costes no salariales fueron las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social (6.252,39 euros/trabajador en Extremadura) que representaron el 23,85% del coste total, tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

A su vez, el coste total por trabajador, en términos brutos, en Extremadura fue de 26.212,13 euros durante 2019, un 3,2% más que el año anterior.

DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, el salario bruto anual alcanzó los 23.450,25 euros en 2019, lo que supone un incremento del 1,9 por ciento respecto a un año antes y un 73,7 por ciento del coste total, según los resultados de la Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL) publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Respecto a los costes no salariales, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social fueron la partida más importante (7.462,08 euros por trabajador, un 23,4% del coste laboral).



Los sueldos y salarios más las cotizaciones a la Seguridad Social constituyeron conjuntamente, por tanto, el 97,1% del coste bruto.



Además de los salarios y cotizaciones, 450,81 euros anuales se destinaron a beneficios sociales por trabajador (cotizaciones voluntarias a seguros y planes de pensiones, prestaciones complementarias a la Seguridad Social y gastos de carácter social), 226,42 a otros gastos derivados del trabajo (indemnizaciones por fin de contrato, pequeño utillaje y ropa de trabajo, transporte hasta el lugar de trabajo o selección de personal), 167,58 euros correspondieron a indemnizaciones por despido y 77,48 a formación profesional.



Asimismo, el coste laboral por trabajador en términos brutos fue de 31.834,62 euros en 2019, lo que representa un incremento del 2,4% respecto al año anterior.



Si se restan las subvenciones y deducciones que se recibieron de las administraciones públicas, se obtiene un coste neto de 31.631,82 euros, con un crecimiento anual del 2,4%.



Según la encuesta, la industria tuvo en 2019 el mayor coste total neto por trabajador, con 37.822,88 euros. Dicho coste se incrementó un 1,6% respecto al año anterior, con aumentos del 1,1% en el coste salarial y del 2,9% en el coste no salarial.



En el sector de la construcción el coste neto creció un 1,9%, debido al incremento tanto del coste no salarial (+2,2%) como de los costes salariales (+1,7%).



El sector servicios, por su parte, presentó los costes laborales más bajos en 2019, si bien tuvo el mayor aumento del coste neto (+2,7%), con incrementos del 2,2% en el coste salarial y del 4,3% en el no salarial.



Los costes laborales más elevados se dieron en País Vasco (37.302,22 euros), Comunidad de Madrid (37.285,42) y Comunidad Foral de Navarra (34.444,42), mientras que los más bajos se observaron en Extremadura (25.796,55 euros), Canarias (26.948,43) y Región de Murcia (27.592,92).



Por otro lado, la mayor parte de los centros, el 93,7%, que correspondieron al 87,9% de los trabajadores, estuvieron regulados por convenios colectivos en 2019, siendo el ámbito con mayor proporción el inferior al estatal.



Del total de trabajadores con convenio, un 3,4% vieron modificadas sus condiciones de trabajo respecto a lo que se establecía en el convenio colectivo de referencia.