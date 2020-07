La patronal extremeña "esperaba más" de un Debate del estado de la región "pobre"

Ep.

El secretario de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Francisco Javier Peinado, ha tachado el Debate del Estado de la Región celebrado esta semana en la Asamblea de Extremadura como "pobre" y ha reconocido que "esperaba más" del mismo, del que destaca la aprobación de temas relativos a los incentivos al consumo o el registro en el Parlamento de la Agenda para la reactivación social y económica de Extremadura.

"Pobre, sinceramente esperaba más", ha sostenido Peinado a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Badajoz en la que ha expuesto que el debate "empezó fuerte" y que, en su opinión, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, planteó retos "muy importantes y de una manera muy concienzuda y no a vuela pluma", así como que "estaban un poco con el aval de muchos días, de muchos meses incluso de trabajo".

En este sentido, ha reconocido que le han "sorprendido" las respuestas que han tenido los grupos de la oposición "con ese celo que parece que les ha surgido" con respecto a que la Agenda para la reactivación social y económica de Extremadura se haya negociado con los agentes económicos y sociales, algo que "era lo normal" dado que "lo que no tendría ningún sentido es que la Agenda primero se hiciera o la aprobase la Asamblea, y luego se trasladara al ámbito económico y social".

"Sí somos conscientes de que la última palabra y la máxima representación la tienen sus señorías, que son a los que elegimos todos por sufragio universal; nosotros en ese sentido no pretendemos quitarles el más mínimo ni protagonismo ni responsabilidad tampoco", ha aseverado Peinado, que ha defendido el cronograma que se ha hecho.

Así y sobre dicho cronograma, ha puesto en valor que primero fuese un documento que, como ha recalcado, ha estado expuesto y le "consta" que todas las organizaciones han hecho las aportaciones "que han estimado oportuno", sobre lo cual ha ejemplificado que se ha leído "todas y cada una de las muchas y muy interesantes aportaciones constructivas que han hecho precisamente para esa Agenda" distintas entidades del Tercer Sector y ha cifrado en más de 260 los colectivos que han planteado opciones.

"Con lo cual, ha habido un debate social en el que se ha permitido a todo el mundo", ha aseverado, añadiendo que, posteriormente, lo que han hecho "modestamente" los "legítimos representantes de los trabajadores y los empresarios", quienes tienen un derecho constitucional enmarcado en el artículo en el preámbulo de la Constitución española, ha sido elaborar un documento.

Según Peinado, "si se quiere" este documento "va a ser el borrador que ahora van a tener en la Asamblea sus señorías para modificarlo, cambiarlo" y que "si quieren lo pueden tirar a la papelera" o "pueden incorporar lo que estimen oportuno", ante lo cual ha asegurado que tanto él mismo a nivel ciudadano como la Creex van "a asumir con la lealtad institucional" que "siempre" muestran "lo que la Asamblea decida, porque ése sí que es el órgano soberano".

Ha sostenido además que la Agenda "válida" y "definitiva" para la reconstrucción social y económica será la que aprueben en la Asamblea de Extremadura y ha esperado que se apruebe por unanimidad, a la vez que ha reconocido que, después del Debate, se consiguió que se aprobara.

CUESTIONES PUNTUALES Y DEBATE DEL PASADO

También se ha referido a cuestiones puntuales, como los incentivos al consumo y que "sobre todo" van directamente "focalizados" a las microempresas y a los autónomos de la región aunque las cuantías les parecen "escasas"; o el anuncio de Vara de recopilar en una ley las medidas de simplificación administrativa y agilización de la burocracia.

En todo caso, el secretario general de la Creex ha hecho hincapié en que, dada la actual coyuntura, pensó que iba a haber "un debate más de futuro y menos de pasado", en relación a lo cual ha sostenido que "no" se está en tiempos de "perder esfuerzos en nada de eso ya".

"Es por lo único que califico que me quedé un poco frustrado en ese sentido", ha reiterado, al tiempo que ha apuntillado en que, cuando ha visto las resoluciones, se ha llegado a "muchos" acuerdos que "es cierto que son resoluciones genéricas" y en que "lo importante" es que "aunque se quejaban todos de esto de la Agenda al final" se han puesto "de acuerdo" y van a trabajar en la misma, en la que los agentes sociales y económicos han hecho un "trabajo previo" que "deben de terminar y rematar" los diputados.

AMPLIACIÓN DE LOS ERTE

Por otro lado e interpelado también por que el Pleno del Congreso haya convalidado este miércoles el decreto ley que amplió hasta el 30 de septiembre los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor derivados por la crisis del virus Covid-19, Peinado ha señalado que la opinión de la Creex es la que están manifestando de manera "totalmente unida a nivel nacional" a través de CEOE y Cepyme.

Una opinión que se puso de manifiesto en unas jornadas celebradas durante dos semanas a nivel nacional, en las que la Creex tuvo la oportunidad de participar "activamente" y donde empresas de distintos tamaños y procedencia fueron "capaces" de ponerse de acuerdo en que "lo único realmente que está siendo eficaz" para intentar mantener el tejido productivo y los puestos de trabajo es la figura de los ERTE, que tilda de "vital".

Así, ha confiado en que los grupos con representación en la Cámara baja tengan la "suficiente sensibilidad para mejorarlo incluso" y ha agregado que la patronal ha realizado sus propuestas de "mejora para que aporten seguridad jurídica y certidumbre", lo cual es "también necesario" en las actuales circunstancias en las que "hay que darle alguna seguridad a las empresas, al menos desde el punto de vista jurídico".

"Ya que desde otro tipo no la tenemos", ha agregado. En este sentido, Javier Peinado ha reiterado que seguirán trabajando y exigiendo, "pero no por el interés de las empresas, sino por el interés de toda la sociedad española", que hay que prorrogar esta figura de los ERTE, la "única manera" en su opinión con la que se puede intentar mantener a estas empresas y que no vayan a la quiebra.

Y es que, según ha advertido, cuando las empresas quiebran "se ha perdido todo" y recuperarlas requeriría un periodo "mínimo" de entre dos y cuatro años, mientras que si consiguen mantenerse, "aunque hay que ser consciente también y preparados que va a destrucción de empleo en el corto plazo", "va a ser la semilla y el germen necesario e imprescindible para que se puedan recuperar esos puestos de trabajo en el más corto espacio posible de tiempo".

Sobre los ERTE, ha comentado igualmente que "evidentemente" en el corto plazo "el coste es muy importante" por miles de millones que están saliendo de las arcas públicas por dos vías, las prestaciones a los trabajadores y la exoneración de cuotas que se está haciendo a la Tesorería de la Seguridad Social; pero que "frente a eso lo que hay es paro y destrucción de empresas, con lo cual es peor", el desempleo lleva aparejado prestaciones y "el ahorro va a ser relativo".

Ante ello, se ha preguntado qué alternativa hay frente a esto "siendo consciente del coste que está teniendo para toda la sociedad en definitiva" y ha valorado que "no" hay una "mejor" alternativa en estos momentos, aunque "habrá que intentar también ir buscando esa transición de los ERTE a otro tipo de figura".