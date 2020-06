Álvarez: CEOE y algunos directivos quieren "condicionar post-Covid" para que nada cambie

Ep.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha considerado que el "despliegue de directivos" de la CEOE en las conferencias desarrolladas por dicho colectivo en los últimos días "tenía y tiene un objetivo fundamental que es el de condicionar el post-Covid" porque les gustaría, ha dicho, que "no cambiara nada" respecto a la situación existente antes de la pandemia.

"La CEOE y una parte importante de los directivos importantes de las empresas españolas, no todos, porque hay algunas intervenciones con las que hasta incluso tenemos muchos puntos de coincidencia, pero una buena parte de esos directivos les gustaría que no cambiara nada, pero que no cambiara nada en relación con la situación que había antes del Covid", ha dicho Álvarez en rueda de prensa este martes en Mérida.

Así, ha subrayado que los partidarios de esta situación van a "encontrar a las organizaciones sindicales en la posición opuesta", ya que "si el Covid ha puesto de manifiesto alguna cosa es que hay cambios que hay que hacer".

CAMPAÑA

Con ello, ha dicho que cree "sinceramente" que existe una "campaña" por parte de la CEOE y directivos de empresas importantes del país que "estaba y está dirigida a condicionar la salida de la situación del Covid", y ante lo cual ha defendido que "la salida por mucho que la derecha se esfuerce no es una salida liberal", sino que "tiene que ser una salida en la que el Estado tenga peso", porque "los propios liberales lo están pidiendo".

En este punto, a los directivos de empresas españolas que "han pedido al Estado recursos económicos" les ha invitado también a que "piensen que para pedir hay que dar", y ha defendido que las empresas "tienen que pagar más impuestos y sobre todo tienen que pagar impuestos".

De este modo, ha añadido que "en ese sentido no se puede continuar pidiendo y a la vez diciendo que hay que bajar los impuestos", porque esto es "un sinsentido", en alusión a quienes "además dicen que hay que ajustar el presupuesto", ya que a su juicio "eso finalmente nos lleva a una nueva tanda de recortes en las políticas sociales" que "no tendría ningún sentido", ya que "porque si alguna cosa ha puesto de manifiesto el Covid es la medida de implementar y de tener un sistema de protección social más amplio del que habíamos tenido".

"¿Cuando se pide que el Estado pague más, que ponga más recursos, qué es lo que se está haciendo?", ha preguntado el responsable de UGT, que ha añadido que "no se puede decir que el Estado ponga más recursos hoy y a la media hora decir 'no, y que bajen los impuestos' en la misma conferencia, porque francamente es una gran contradicción".

"Francamente es una gran contradicción en un país en el que los impuestos de los trabajadores, de las rentas, de los salarios, tiene un peso muy superior al país del entorno de la Unión Europea", ha añadido.

MOVILIZACIÓN EN LA CALLE

Por otra parte, preguntado sobre la unidad sindical para contribuir a la salida de la crisis de la Covid-19, Pepe Álvarez ha destacado que UGT y CCOO lo han hecho, y ha recordado que ambos sindicatos en España representan a más del 70 por ciento de los trabajadores.

En este sentido, ha subrayado que como "alternativa" a la exposición en los medios que a su juicio tiene la CEOE, ambos sindicatos plantean la "movilización en la calle" para poder explicar sus propuestas al no disponer de esos medios, ha dicho.

"A mí me parece que esa exposición que ha hecho la CEOE con los directivos de las empresas más importantes de nuestro país tiene ese morbo mediático porque incluso algunos de ellos no se prodigan hablando en público... A mí me parece que hay algunos de ellos que han hecho un cierto abuso...", ha señalado.