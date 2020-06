APAG Extremadura Asaja tacha próxima cosecha de aceitunas como "la peor del actual siglo"

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha calificado la próxima cosecha de aceitunas como "la peor del actual siglo", según las previsiones actuales tanto para la aceituna de aderezo como para la de aceite.



Y es que según los datos ofrecidos por el dirigente agrario, en una comparecencia ante los medios, en la zona de Tierra de Barros y Campiña "no hay prácticamente cosecha".



Así pues, con estas previsiones, la cifra global de producción en Extremadura podría rondar las 25.000/30.000 toneladas de aceite, en el mejor de los casos, "muy alejado de otras campañas".



En cuanto a la cosecha de verdeo, Metidieri ha afirmado que "es muy posible que no exista o solo tengamos casos residuales", por lo que se puede calificar la cosecha de "caótica".



Además, a esta mala cosecha, ha dicho, se suma la crisis existente de "precios ruinosos", lo que hace "inviable la producción de aceite o aceituna".



Igualmente, según los datos del Ministerio, producir un kilo de aceite rondaría los 2,70 euros y se están pagando en el mercado a 1,95 euros kilo de virgen extra o 1,75 para el virgen, por lo que se está vendiendo a pérdidas.



"Estas cifras demuestran que la Ley de la Cadena Alimentaria no vale para nada, porque siguen enriqueciéndose los mismos a costa del consumidor y del agricultor", ha recalcado Metidieri.



Por ese motivo, a través de una nota de prensa, el presidente de APAG Extremadura ha insistido en la necesidad de que "se cumpla esta Ley de la Cadena Alimentaria", además de reivindicar que el sector del olivar tenga un crecimiento ordenado, ante la aparición de macro plantaciones en superintensivo.



Con relación a este tipo de producciones, el dirigente agrario ha pedido un "etiquetado claro" para evitar inducir errores a los consumidores y defender así el olivar tradicional.



Asimismo, se ha solicitado que otros aceites, de peor calidad, se destinen a fines diferentes, como puede ser el de biocombustible, o que se favorezcan y defiendan las exportaciones, a la vez que se ponga freno a "las importaciones de aceites sin trazabilidad alguna".



En este sentido, según Metidieri, es necesario el apoyo y una "defensa firme" del sector olivarero por parte del Gobierno, sobre todo por el peso que tiene en Extremadura nuestra en la que hay 283.000 hectáreas de olivar, donde el tradicional representa el 50 por ciento, el superintensivo ya supone el 7,9 por ciento y el intensivo ronda el 42 por ciento.



Por último, a preguntas de los medios de comunicación, Metidieri ha defendido la firma del convenio de campo y su respaldo porque era la propuesta que se había negociado con "mejoras para el empleador y el empleado", ha sentenciado.