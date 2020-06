La Junta valora "especial sensibilidad tributaria" con sectores más afectados por crisis

Ep.



El director general de Tributos, Francisco Javier García Martín, ha destacado que la Junta de Extremadura, con los decretos 2/2020 y 11/2020, ha tenido una "especial sensibilidad tributaria" con los sectores económicos más afectados por la crisis sanitaria.



Pero siempre, tal y como ha dicho, respetando los principios de responsabilidad fiscal y justicia tributaria, ya que "no se puede financiar más gasto con menos ingresos".



García Martín ha realizado estas declaraciones en respuesta a una pregunta formulada por el diputado del Grupo Parlamentario Popular Luis Alfonso Hernández Carrón en comisión parlamentaria sobre si tiene previsto la Junta establecer algún tipo de reducción o bonificación en aquellas tasas y precios públicos que afectan de una forma más directa a los sectores económicos afectados por la crisis del Covid-19.



En su intervención, el director general ha expuesto que, dentro de las competencias de la Junta en aras a atender a los sectores más afectados por la crisis sanitaria se ha aprobado el decreto ley 11/2020 que, junto al 2/2020, ha supuesto un "alivio" para los ciudadanos en general, los autónomos y empresas que tengan que hacer frente a sus obligaciones tributarias.



Así, y por lo que respecta a los impuestos sobre sucesiones, donaciones, trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y de los tributos sobre el juego se han ampliado con carácter general los periodos de presentación de liquidaciones y autoliquidaciones.



Además, y dado que el cierre de los centros escolares ha causado problemas a las personas con menores a su cargo para conciliar el trabajo con los cuidados, el director general de Tributos ha recordado que se dispuso que los contribuyentes que por motivo de trabajo tengan que dejar a sus hijos menores de hasta 14 años al cuidado de una persona o en guarderías o centros de varios tipos autorizados por la administración autonómica podrán deducirse de la cuota íntegra autonómica el 10 por ciento de las cantidades satisfechas en el periodo con un máximo de 400 euros por unidad familiar.



Con esta deducción se mejora, ha dicho, la existente hasta este momento y la estimación de la administración regional es que 40.000 declaraciones al año se puedan ver afectadas y el importe estimado de la deducción autonómica llegaría hasta los 6 millones de euros.



También se ha regulado para el tercer trimestre, como ya se hizo para el segundo, la exención del 50 por ciento de la tasa fiscal sobre el juego relativo a las máquinas recreativas siempre que se mantenga en alta en el censo la máquina a la que se refiere y durante los dos trimestres posteriores a la fecha del citado devengo.



"Sin duda, para los establecimientos de hostelería, las máquinas recreativas son una fuente muy importante de ingresos, en especial para los locales más pequeños donde se encuentran pequeños autónomos", ha dicho.



Así, el número de máquinas que se estima que puedan beneficiarse de esta medida son un total de 3.100 máquinas, que equivalen a 1,6 millones de euros.



POSICIÓN DEL PP



Por su parte, el diputado 'popular' Luis Alfonso Hernández Carrón en su turno de intervención se ha referido a que la actual situación de pandemia está provocando una importante crisis económica que afecta a todos los sectores, aunque algunos más que otros, ha dicho.



Entre los más afectados, Carrón se ha referido a la hostelería, al comercio, al turismo, el ocio o la cultura, además de la agroindustria o la industria manufacturera.



Por ello, y una vez pasado el parón económico provocado por tres meses de confinamiento, el PP ha considerado que es necesario que en el arranque de la actividad la Junta establezca medidas destinadas a incentivar o a facilitar la reactivación económica, especialmente a los autónomos o pequeñas empresas de la región, no solo a través de ayudas directas sino también a través de incentivos fiscales.



Así, sobre el decreto ley 11/2020 ha criticado que solo ha establecido una bonificación al 50 por ciento que afecta a la tasa fiscal de las máquinas recreativas de juegos de azar.



En este sentido, ha criticado Carrón que esta bonificación que afectó también al segundo trimestre correspondió a un espacio de tiempo en el que prácticamente no ha habido actividad en este sector y, a pesar de ello, ha dicho, la Junta sí devenga el 50 por ciento del impuesto y obliga al pago de la tasa fiscal los días que han estado "inhabilitadas".



"¿Esto es una política fiscal justa y equitativa o estamos ante una política fiscal confiscatoria o gravosa para el sector", ha dicho, a lo que ha añadido que la decisión de no bonificar el 100 por cien de la tasa está agravando la situación del sector al obligar además a mantener en alta la máquina en cuestión.



En esta línea, Hernández Carrón ha criticado que la respuesta de la Junta ha sido "ninguna" y ha criticado que el director de Tributos de la Junta, en su comparecencia, no ha "dicho nada" sobre si la Junta va a ayudar a los empresarios y autónomos en materia fiscal.



"Lo cierto es que la Junta de Extremadura ha hecho nada o muy poco en materia fiscal, y lo poco que ha hecho hasta el momento no favorece a casi nadie", ha dicho, a lo que ha añadido que en algunos casos, como en las máquinas recreativas, "perjudica", ya que se está hablando de pequeñas y medianas empresas extremeñas del ámbito familiar.



Así, ha recalcado que es un sector "muy atomizado" en la región que genera 400 puestos de trabajo directos y una recaudación de 20 millones de euros para las arcas regionales, por lo que ha instado a no matar a la "gallina de los huevos de oro".



Por su parte, en el turno de dúplica de la Junta de Extremadura, el director general de Tributos ha puesto de relevancia que el Ejecutivo regional ha tenido "muy en cuenta" las sensibilidades de ciertos sectores económicos a la hora de deducir tasas y precios públicos, como establece la Ley 8/2019, que en su artículo 3 regula 34 deducciones.



Además, también se ha referido al Real Decreto Ley 20/2020 que regula el ingreso mínimo vital, cuyos perceptores estarán exentos del pago de tasas y precios públicos por servicios académicos universitarios durante el curso 2020/21.