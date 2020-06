Director general Agricultura y Ganadería insiste en necesidad suscribir seguros agrarios

Ep.

El director general de Agricultura y Ganadería, Antonio Cabezas, ha insistido en la necesidad de suscribir seguros agrarios y ha expuesto que si todos los cereceros del norte de Cáceres hubieran tenido un seguro recibirían en torno a 25 millones de euros en indemnizaciones este año.



Así, ha insistido en que la administración autonómica no puede tomar otras medidas distintas de la recomendación del aseguramiento para ayudar a los profesionales cereceros afectados por las inclemencias meteorológicas de los últimos meses.



De esta forma, el director general ha expuesto que el coste que han pagado los productores este año por los seguros de cereza de toda Extremadura ha sido de 660.000 euros en sus pólizas y la previsión que existe ahora mismo es que la indemnización será superior a los 2,5 millones de euros.



Cabezas ha indicado que el de la cereza es un seguro en el que históricamente Agroseguro paga más de lo que recibe, no solo del agricultor sino de todas las administraciones, a lo que ha añadido que este 2020 va a ser el año que más indeminizaciones reciban los agricultores de cereza de Extremadura en los últimos 10 o 15 años.



"Si todos los cereceros hubieran tenido el seguro este año les hubiera llegado a la zona aquella en torno a 25 millones de euros en indeminzaciones", ha dicho.



Antonio Cabezas ha realizado estas declaraciones en respuesta a una pregunta formulada en la Comisión de Agricultura en la Asamblea de Extremadura por la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel sobre las medidas que plantea la Junta para ayudar a los cereceros del norte de Cáceres que han visto cómo en plena pandemia del Covid-19 veían arruinadas sus cosechas por las tormentas.



8 MILLONES PARA SEGUROS EN LOS PGEx



Cabezas ha recordado que los Presupuestos Generales de Extremadura para 2020 incluían una dotación de 8 millones para los seguros, además de insistir en que en 2018 la administración regional empleó meses en negociar con las cooperativas, productores, Agroseguro o la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) un seguro que se ajustara a lo que pedían los agricultores.



Tras esa negociación se consiguió un seguro con un módulo específico para la cereza, que ha supuesto que los productores que tenían suscritos estos seguros recibirán una compensación acorde a las pérdidas sufridas.



Asimismo, este seguro, ha abundado Cabezas, es el único que tiene una subvención de la Junta del 60 por ciento sobre la subvención de ENESA, cuando en el resto de seguros es del 40 por ciento.



De esta forma, ha lamentado que este año se hayan producido muchos de los condicionantes con los que los agricultores juegan a la hora de no suscribir una póliza de seguro y se han visto afectados de manera importante.



"A veces se juega a la ruleta rusa. Con seis cartuchos, si solo hay una bala, me tocará o no me tocará y puedo salir mejor aunque tenga una parcela dañada si otras siete u ocho no se dañan", ha dicho, a lo que ha añadido que este año se han dado de forma reiterada pedrisco o lluvia y "muchos agricultores" se han arrepentido de no suscribir el seguro agrario.



VALORACIONES DE TODAS LAS ZONAS



En este aspecto, y sobre las valoraciones de las zonas cereceras afectadas, el director general de Agricultura y Ganadería ha informado de que ya están hechas, publicadas en la web y no han recibido ninguna alegación.



Así, esta semana se enviarán a la Delegación del Gobierno para las posibles ayudas que pudieran recibir y para que el año próximo haya una "disminución adecuada" del IRPF de toda la zona.



De la misma manera, ha destacado que Agroseguro ha hecho las peritaciones "en tiempo récord" y los pagos los hará en julio, con lo que, como ha expuesto, en muchos casos se cobrará el seguro antes de que se tuviera que cobrar el producto en sí en las liquidaciones de las cooperativas.



Además, ha indicado Antonio Cabezas que si hubiera un aseguramiento masivo, las propias cooperativas podrían tener un seguro de funcionamiento que les aseguraría en "años malos" dinero para los gastos fijos y así no imputárselo a los asociados.



DE MIGUEL APUESTA POR CONTRIBUIR A LA UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SEGUROS



Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha defendido la figura e importancia de los seguros agrarios y ha apostado por contribuir a la universalización de las pólizas.



En su intervención, De Miguel ha indicado que solo el hecho de la gran parte de los agricultores no estén acogidos a los seguros agrarios, con la alta incertidumbre que existe, debería hacer reflexionar a la Junta y ha demandado conocer cuál es la causa, en opinión del director general, para que el sector cerecero no se acoja de manera generalizada a los seguros existentes.



En este sentido, la diputada de Unidas por Extremadura ha considerado que los seguros agrarios son "parte estratégica" de la política agraria, en un sector vulnerable, además de constituir una herramienta para asegurar las rentas de estos profesionales, aunque, al mismo tiempo, ha considerado que es "indispensable" el apoyo público para que los agricultores accedan a pólizas que cubran todos los riesgos.



"La cereza es nuestro cultivo estrella, en palabras de la señora consejera, pero creo que está herido de muerte, señor Cabezas, si no hay un apoyo determinante por parte de la administración por contribuir a la universalización del seguro", ha expuesto.



Por ello, ha invitado a la Junta a sentarse para negociar un seguro "más útil" y que sea "verdaderamente eficaz" para el sector cerecero extremeño, que ha considerado una "necesidad", además de apostar por avanzar hacia unos seguros que vayan más allá de los daños y que garanticen un "mínimo de renta".



Finalmente, Irene de Miguel ha preguntado al director general de Agricultura y Ganadería por si la Junta de Extremadura pondrá en marcha medidas para los trabajadores eventuales que por las inclemencias del tiempo se han quedado sin jornales.