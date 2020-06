Apag Extremadura Asaja no firma finalmente el acuerdo del convenio del campo

APAG Extremadura Asaja no ha firmado finalmente el acuerdo del convenio del campo, previsto para este miércoles, debido a que los sindicatos "de manera unilateral", han "intentado incorporar" en éste nuevos contenidos no negociados.

Así lo ha señalado el presidente de esta organización agraria, Juan Metidieri, quien ha recordado que el pasado 4 de junio se llegó a un acuerdo por todas las partes que "era lo que se tenía que ratificar", tras lo que ha lamentado que al llegar este miércoles a la firma, se han encontrado con que "los sindicatos quieren incorporar cuestiones nuevas, no negociadas".

De este modo, el responsable ha explicado que el acuerdo alcanzado entre patronal y sindicatos incluía tres puntos como eran el registro de jornada, la movilidad de la propia jornada y las horas extraordinarias posteriores a las horas ordinarias, pero ahora lo sindicatos habían sumado unas tablas salariales que no están incluidas, por lo que "nosotros no vamos a firmar ningún convenio que refleje unas tablas que antes no se habían negociado", ha indicado.

"Cuando se llega a un acuerdo, debe respetarse y cumplirse, no puede ser que a mitad del partido se cambien las reglas del juego", ha señalado Metidieri, quien ha resaltado que "el tiempo de la negociación ya había sido y el acuerdo se había logrado sobre unos puntos", por lo que no se entiende por qué se quieren abrir otros debates.

En este sentido, tal y como informa APAG Extremadura Asaja en una nota de prensa, el dirigente agrario ha recordado que en el documento ya está recogida la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el Real Decreto de 2018 y 2020, que ya ha considerado "suficiente".

Por último, el presidente de APAG Extremadura Asaja ha incidido en que su organización está "trabajando por el diálogo desde el primer momento", y "buscando un acuerdo que sea bueno para el campo, más si cabe en un escenario como el actual de crisis", por lo que asegura no entender que "una vez logrado ese acuerdo, con la cesión de todas las partes en algún aspecto, se rompa de manera unilateral", ha concluido.