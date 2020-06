UPA-UCE alerta de que ganaderos extremeños han perdido ya más de 50 millones por Covid-19

UPA-UCE Extremadura ha alertado este jueves de que los ganaderos extremeños han perdido ya más de 50 millones de euros debido a la situación generada por el coronavirus, y "agravado por la especulación", que ha provocado una "fuerte caída" de los precios.



De esta forma, en el conjunto de la ganadería "las pérdidas aumentan considerablemente cada día", debido a las "escasas medidas" que se han puesto en marcha hasta ahora, como el sistema de almacenamiento privado "no han servido para revertir la reducción de precios en los sectores más golpeados por sus efectos como el ovino, vacuno o caprino".



En ese sentido, el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha lamentado que "la cifra de pérdidas en el conjunto de la ganadería se sigue incrementando cada día", de tal forma que "los ganaderos extremeños han perdido 52,75 millones de euros en el ovino-caprino, vacuno y porcino ibérico".



Además, esta organización agraria también está haciendo un seguimiento para poder evaluar cuáles son los efectos de la pandemia de la Covid-19 para el sector apícola y otros sectores agrícolas que todavía no han empezado la comercialización de las distintas producciones, según informa UPA-UCE en una nota de prensa.



"Tenemos que lamentar la falta de respuestas por parte de las administraciones para paliar la complicada situación en la que se encuentran muchas explotaciones ganaderas de la región", ha señalado Huertas, quien ha reclamado la puesta en marcha de medidas de apoyo a la renta de los ganaderos extremeños a través de los Programas de Desarrollo Rural, como ya ha planteado la Comisión o buscar otras fórmulas que ayuden a dar una solución a este problema.



Finalmente, según ha aseverado el dirigente agrario, "si no se ponen medidas encima de la mesa pronto, los ganaderos extremeños no podrán seguir afrontando tantas pérdidas y, por tanto, se verán obligados a cesar su actividad", ha sentenciado.