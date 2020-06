Asaja Extremadura impugnará el acuerdo del convenio del campo por desacuerdo

La junta directiva de Asaja Extremadura, reunida en la pasada tarde de manera extraordinaria, ha acordado por unanimidad impugnar -primero por vía administrativa y posteriormente por vía judicial- el acuerdo para la firma del convenio del campo alcanzado este jueves por "algunas" organizaciones agrarias y los sindicatos.



En dicha reunión, como ya avisó el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, no acudió esta organización agraria por la "falta" de adopción de medidas solicitadas en la situación de fase de pandemia actual.



A través de una nota de prensa, la organización agraria incide en que no está de acuerdo "ni en la forma ni en el fondo del acuerdo alcanzado".

En la forma, y de ahí la impugnación, porque ni UPA-UCE ni COAG están legitimados a su juicio para estar presentes en la mesa de negociación "al no contar, como rige el Estatuto de los Trabajadores, el 10 por ciento de representación empresarial y la ausencia de Asaja Extremadura por motivos sanitarios".



En cuanto al fondo del acuerdo, Asaja Extremadura considera "que penaliza a los productores de una manera muy grave con una subida añadida al 20 por ciento de incremento salarial en los dos últimos años y, sobre todo, por la actual situación de 'persecución' ordenada por la ministra de Trabajo a los empresarios del campo al enviar a los inspectores laborales a encontrar situaciones de "esclavitud", según sus propios términos, "estigmatizando" así al empresariado agrícola español.



Y es que, según sus palabras, "el campo no está para firmar convenios sino para que le salven", por lo que no entiende el comportamiento de aquellos que "dicen pertenecer a las OPAS".



En este sentido, Ángel García Blanco califica de "simple declaración de intenciones" la posición "favorable" mostrada por APAG Extremadura Asaja (Badajoz), dado la "necesidad de acuerdo" entre ambas provincias, tal como se recogió en el pacto de las elecciones agrarias que determinaba una posición común al respecto, apunta.



CRISIS



Así, explica que el sector viene "soportando una grave crisis, no sólo sanitaria motivada por el Covid-19, sino la de unos precios por los suelos que nos llevó a salir a las carreteras y que no se han resuelto, a lo que se une la doble subida del SMI impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez", señala Ángel García Blanco, quien también considera "muy negativo" el pacto alcanzado por el Gobierno de España con Bildu "para abolir de forma integra la reforma laboral en vigor".



A todo esto, hay que añadir según indica las "malas noticias" que llegan desde Bruselas para la nueva PAC, que incluye en sus primeros borrador un descenso del 9 por ciento del presupuesto para la agricultura, señala.



Teniendo en cuenta todo este contexto, "nadie en su sano juicio puede entender que se firme ese convenio bajo ningún concepto", advierte el presidente de Asaja Extremadura, quien considera que la gota que "colma el vaso" a las condiciones planteadas en el convenio es la subida del 3,27 por ciento del precio de las peonadas, que pasarán de 47,34 a 48,89 euros, afirma.



Finalmente, García Blanco recuerda que sin estar firmado el convenio del campo este pasado mes de mayo el sector agrario "salvó los muebles' de la "pésima" evolución del paro firmándose en el sector agrario casi el 65 por ciento del total de contratos en Extremadura, con 25.738 nuevos empleos de los 39.694 totales.