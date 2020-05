CSIF retomará movilizaciones aplazadas por el Covid ante no subida sueldo funcionarios

El sindicato CSIF ha mostrado su rechazo a la decisión de la Junta de Extremadura de no aplicar la subida salarial del 2 por ciento a los 48.000 empleados públicos de su ámbito tal y como se comprometió el pasado mes de marzo.

CSIF, ha hecho saber a la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco Morales, durante la reunión de la Comisión de Administración Pública que se ha celebrado esta tarde en Mérida su "decepción" con este "anuncio" de la Administración regional y le ha recordado que "los acuerdos se firman para cumplirse".

Una "decepción" a la que se une también a su "rechazo más absoluto" a la "decisión" de la administración de "congelar" la carrera profesional y "aumentar", a partir de septiembre, las horas lectivas de los docentes de 18 a 19 horas.

CSIF incide, así, en que no puede aceptar que no se abone este incremento salarial "en un momento en el que los empleados públicos y el personal sanitario en particular, han tenido que trabajar con medios insuficientes y con una gran carga de trabajo a causa del Covid-19"; y recalca que "el premio a su esfuerzo no pueden ser nuevos recortes en sus condiciones económicas".

En este sentido, CSIF anuncia que volverá a convocar los actos de protesta que considere oportunos porque están "obligados a poner en valor la figura de los empleados públicos de las diferentes Administraciones que están al servicio de los extremeños" y que, según indica, "han demostrado, una vez más, la profesionalidad y el rigor que les caracteriza, dando lo mejor de cada uno de ellos en una situación muy difícil como la actual".

En este sentido, defiende que hay que agradecer "el sacrificio que están haciendo estos trabajadores en unos momentos muy complicados, trabajando en la primera línea de batalla y, en ocasiones, poniendo en riesgo sus propias vidas por salvar la nuestra o la de nuestros seres queridos".

CSIF cree que, además de los "reconocimientos no salariales", tal y como anunció este domingo el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, con motivo de la celebración del Día de Extremadura, "es necesario un reconocimiento salarial desde los poderes públicos", por lo que a su juicio "la administración debe hacer el esfuerzo necesario para que sea una realidad inmediata".