BBVA prevé caída del PIB del 6,6% en Extremadura en 2020, y una subida del 3,6% en 2021

Ep.



La comunidad autónoma de Extremadura registrará una caída de su Producto Interior Bruto (PIB) del 6,6 por ciento durante este año 2020, por debajo del descenso previsto del conjunto del país, que será del 8,0 por ciento.



Así se desprende del Observatorio Regional de BBVA Research, que prevé para 2021 un crecimiento del PIB del 3,6 por ciento en Extremadura, por debajo de la media nacional, cuyo crecimiento está previsto en el 5,7 por ciento.



Este observatorio señala que la recuperación este año dependerá de la duración de las restricciones, de cómo impacten en la capacidad utilizada y de las políticas públicas para mitigarlas, si bien as actividades de turismo y ocio serán el principal lastre en este año, para el que prevé que el PIB caiga un 8%, y la recuperación en 2021 (+5,7%) será fuerte, pero insuficiente para compensar el hundimiento de 2020.



El servicio de estudios de la entidad estima que las comunidades más dependientes del turismo y las actividades de consumo social serán las más afectadas y presentarán una recuperación más lenta. En concreto, la caída del PIB será especialmente intensa en Baleares (-17%) y Canarias (-13%), junto a la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, con caídas del 8,3%, y Cataluña, del 8,2%, que mostrarán retrocesos mayores que el promedio nacional (-8%).



Igualando la caída de la media nacional se situarán Asturias, Cantabria y La Rioja, mientras que el resto de retrocesos serán notables pero inferiores: Aragón (-6,8%), Castilla y León (-7,4%), Castilla- La Mancha (-6,4%), Extremadura (-6,6%), Galicia (-7,4%), Madrid (-7,4%), Navarra (-7,3%) y País Vasco (-7,3%).



En este sentido, explica que en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y la Comunidad de Madrid, la contracción de la actividad se ve mitigada por el mejor desempeño relativo de los sectores de actividades como el sector agrario y de alimentación, el sector público o los servicios de alto valor añadido, que se han visto menos afectados en la fase inicial de esta crisis. Por otro lado, en País Vasco, Castilla y León, Galicia, Navarra y Aragón la actividad también podría caer menos que la media en 2020.



En este caso, el retorno más rápido a la normalidad de los sectores industriales puede hacer que en estas comunidades, aunque el impacto inicial sea intenso, resulte también de menor duración. En el caso de País Vasco y Navarra, un mayor espacio fiscal ha permitido políticas más ambiciosas que en otras comunidades autónomas, según BBVA Research.



RECUPERACIÓN EN 2021, MAYOR EN CCAA TURÍSTICAS



Para 2021, BBVA Research augura que la economía española crecerá un 5,7% y que en la medida que retorne progresivamente la actividad en los sectores afectados por el confinamiento, la recuperación se extenderá hacia el Levante peninsular y las comunidades insulares, aunque de forma asimétrica.



Así, Baleares y Canarias, tras la fuerte contracción de 2020, serán las comunidades con mayor crecimiento, del 9,6% y 7,8% respectivamente. No obstante, su PIB se situará aún un 5% por debajo de los niveles alcanzados en 2019.



La mayor actividad turística también beneficiará a las comunidades del arco mediterráneo: el crecimiento en Andalucía (+5,8%), Murcia (+6%), Cataluña (+6%) y Comunidad Valenciana (+6,1%) se situará por encima de la media de España, favorecidas por la recuperación del turismo. Las dos últimas, además, se verán también favorecidas por la progresiva recuperación de la actividad industrial y exportadora, al igual que en el norte.



Por encima de la media también crecerán Navarra (+6,2%), País Vasco (+5,8%) e igualando La Rioja (+5,7%), mientras que el resto repuntarán, pero por debajo de la media: Aragón (+5,2%), Asturias (+5,4%), Cantabria (+5,6%), Castilla y León (+5%), Castilla-La Mancha (+4,1%), Extremadura (+3,6%), Galicia (+5,5%) y la Comunidad Madrid (+5,2%).



COMERCIO Y MERCADO DE TRABAJO



BBVA Research subraya que la diversificación de los mercados exteriores, y en particular hacia países que estén más adelantados en la superación de la crisis sanitaria, como los asiáticos, puede ayudar también a la reactivación de la actividad. Considera que la recuperación del comercio internacional puede afectar de forma diferenciada a las CC. AA., siendo Aragón, Navarra, País Vasco, Cataluña y Murcia el grupo que más puede aprovechar el repunte.



Además, el observatorio explica que la crisis genera desigualdades regionales en términos de empleo cuyos efectos se extenderán más allá de la duración del estado de alarma, debido a la estructura sectorial, la temporalidad y la estacionalidad el mercado de trabajo.



De hecho, apunta que los datos de afiliación a la Seguridad Social en los meses de abril y marzo ya muestran que el empleo se contrajo de forma más intensa en las comunidades insulares, mediterráneas y del sur, y menos en el centro y norte peninsular, por el mayor peso de las actividades esenciales y el sector público.



Por ello, marca la necesidad de medidas que protejan a los colectivos más expuestos a la temporalidad para contribuir a la supervivencia de las empresas y de los puestos de trabajo.