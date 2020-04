La Unión exige la aprobación de un Plan Renove de maquinaria agraria en la región

La Unión Extremadura ha exigido a la Consejería de Agricultura la aprobación de un Plan Renove de maquinaria agraria en la región, ya que la comunidad cuenta con 416 tractores con más de 40 años.

En concreto, la organización agraria ha recordado que se ha publicado el Real Decreto 448/2020 de 10 de marzo por el que se regula las inscripciones y comercialización de maquinaria en España y ha considerado que el Gobierno "parece desconocer" la situación en la que se encuentra el parque de maquinaria en el país y más en concreto en Extremadura.

Y es que "si se aplica a rajatabla el mismo tendremos serios problemas los próximos días para poder realizar las labores agrarias debido a las normas aprobada en el mismo", tal y como ha informado la organización agraria en una nota de prensa.

Así pues, ha indicado que le parece "muy bien" que en base a la seguridad de los que manipulan la maquinaria se establezcan unas "condiciones mínimas de seguridad", pero ha considerado que no es justificable que tras más de 10 años en los que no ha habido ayudas para compra de maquinaria en Extremadura vengan ahora con restricciones que harán "prácticamente inasumible el cumplimiento del Real Decreto enunciado".

De esta forma, La Unión ha detallado que Extremadura cuenta en la actualidad con 416 tractores con más de 40 años que no se van a poder hacer transacciones con los mismos y 854 tractores que van a entrar en esa edad en los próximos años, o sea que el 58 por ciento de los tractores de Extremadura "van a quedar bloqueados debido a las condiciones que exige el Real Decreto".

Al mismo tiempo, la organización agraria ha indicado que más del 50 por ciento de las gradas para las labores agrarias no van a poder salir a la carretera ya que no es posible su registro, según exige esta norma, al no estar homologadas, toda vez que no hacía falta esta homologación cuando se comercializaron.

Por tanto, considera que "si el Ministerio de Agricultura de verdad tuviese inquietudes para velar por la seguridad de los agricultores habría acompañado al presente Real Decreto, unas normas de ayudas para la modernización del parque de maquinaria, un Plan Renove dotado de presupuesto suficiente para achatarrar la maquinaria vieja e insegura y dotar al campo de maquinaria más eficiente".

De este modo, La Unión ha remarcado su exigencia a la Consejería de Agricultura de que publique "de manera inmediata" una convocatoria de Planes de Mejoras de Explotaciones Agrarias para que los profesionales que tengan que achatarrar la maquinaria porque no es posible su registro según especifica dicho Real Decreto puedan adquirir maquinaria nueva con ayudas públicas.