CCOO señala que la evolución de los precios está condicionada por la crisis sanitaria

CCOO de Extremadura ha señalado que la evolución del IPC en el mes de marzo está "claramente condicionada" por la crisis sanitaria del coronavirus y sus efectos sociales y económicos, y por tanto "estrechamente relacionada con el parón y debilidad de la economía".



En ese sentido, el sindicato ha advertido de que esta contención y descenso de los precios "es posible, por tanto, que se extienda en los próximos meses", tras lo que ha reafirmado que "lo importante en estos momentos es la contención del virus y proteger la salud de la población".



Por ello, "hay que seguir aumentando la inversión en nuestra sanidad pública, en los servicios sociales y en la dependencia", ha señalado la organización sindical en una nota de prensa en la que ha reaccionado a los datos del IPC de marzo conocidos este miércoles, que revelan que los precios han bajado cuatro décimas con respecto a febrero.



Además, según señala CCOO, esta situación también está teniendo consecuencias socioeconómicas, frente a las que el sindicato está demandando un pacto social entre las fuerzas políticas y sociales para la recuperación de la economía que "permita mantener la actividad de las empresas, el empleo y los salarios, así como la protección social para evitar que aumenten las desigualdades y la pobreza".



En consecuencia, CCOO comparte la premisa de "no dejar a nadie atrás en esta crisis", por lo que ha abogado por "seguir avanzando en la adopción de medidas de protección social" destinada a aquellos sectores de población afectadas por la crisis para los que todavía no se han implementado, desde el marco del diálogo social y con el objetivo de que no aumenten los niveles de pobreza y desigualdad.



Igualmente, a juicio de CCOO, el sector público "debe jugar un papel clave para amortiguar a corto plazo la caída de ingresos de las personas y empresas más directamente afectadas", así como adoptar medidas de estímulo de la demanda agregada y de reconstrucción económica en los Presupuestos Generales del Estado una vez que haya pasado la epidemia.



Así, la organización sindical considera que la respuesta a esta crisis provocada por el Covid-19 "no puede ser solo nacional", sino que la Unión Europea debe "ejercer un papel activo y no dejar a los diferentes estados abandonados a su suerte".



En ese sentido, señala que "urge adoptar medidas de mutualización" de la deuda, entre los que el sindicato ha citado los "corona bonos" o similar, para financiar todas las actuaciones extraordinarias, activar la "clausula para sucesos extraordinarios" para cubrir los gastos extraordinarios y posibilitar que el Banco Central Europeo compre directamente la deuda pública de los países.



EVOLUCIÓN DEL IPC



Respecto a los datos del IPC conocidos este miércoles, cabe destacar que el IPC se sitúa en el 0 por ciento anual en marzo, siete décimas por debajo del nivel de febrero, arrastrado por un nuevo descenso de los carburantes y combustibles y la inflación subyacente se mantiene en el 1,1 por ciento.



En Extremadura el dato de inflación cae hasta el -0,1 por ciento interanual, ocho décimas menos que el mes anterior y una décima por debajo de la media nacional, señala CCOO, que apunta que los grupos que han contribuido a este desplome en la inflación son Transportes, Vivienda y Ocio y Cultura.



Estas tasas de inflación tan bajas son un "reflejo la debilidad del consumo por la actual crisis sanitaria", señala CCOO, que apunta que el sector público debe "jugar un papel clave para amortiguar a corto plazo la caída de ingresos de las personas y empresas más directamente afectadas" y adoptar medidas de estímulo de la demanda agregada y de reconstrucción económica en los Presupuestos Generales del Estado una vez que haya pasado la epidemia



A este respecto, añade CCOO que esta debilidad en los precios que se va a mantener en los próximos meses permitirá que los rendimientos laborales, como salarios y pensiones, mantengan el poder adquisitivo este año, al mismo tiempo que el esfuerzo se debe dirigir a conservar el mayor número de empleos posibles, en condiciones de calidad y velando por la salud de trabajadores y trabajadoras.



De igual manera, considera el sindicato que "será necesario proteger a todas aquellas personas que puedan perder su empleo", tras lo que ha considerado que las medidas económicas y sociales que se están implementando desde el Gobierno en esta fase inicial, de apenas un mes, "van en la buena dirección", aunque apunta que "muchas de ellas tiene un periodo de vigencia muy corto y necesitarán ampliarse para atender a las situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social".



Respecto a la evolución mensual de los precios, en marzo la tasa de variación mensual del IPC general fue de un descenso del 0,4 por ciento tanto en la media nacional y en Extremadura, y entre los grupos con repercusión negativa en la tasa mensual del IPC destacan el transporte, con una variación en Extremadura del -3,4 por ciento y del -3,1 por ciento en el indicador nacional, debidas a las bajadas en los precios de los carburantes y lubricantes.



Finalmente señala a la Vivienda, con una variación del -2 por ciento en la media nacional y -2,2 por ciento en Extremadura, que está causada por el descenso de los precios de la electricidad y, en menor medida, del gasóleo para calefacción.