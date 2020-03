Angulo y Píriz presentan el Plan de Choque del PP para relanzar el sector agroalimentario

Los diputados del PP por Badajoz en el Congreso, Teresa Angulo y Víctor Píriz, ha presentado este miércoles las 29 medidas del Plan de Choque para "relanzar y apoyar" al sector agroalimentario, ganadero y agrícola que el Partido Popular ha registrado y defenderá vía Proposición no de Ley (PNL) en la Cámara Baja.

Así pues, durante su turno de intervención en la rueda de prensa, Angulo ha destacado que este Plan surge de "escuchar, de las reuniones que el presidente del PP, Pablo Casado, mantuvo con las asociaciones agrarias, de tomarse en serio sus demandas y sus propuestas para solucionarlas, sin faltarles al respeto como hizo el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que las despreció".

En concreto, según sus palabras, se trata de un proyecto "con medidas estructurales que directamente pueden ser asumidas por las competencias de los gobiernos nacional y regionales par atajar las duras condiciones de nuestros agricultores, un sector fundamental para una región como Extremadura".

Por tanto, los diputados pacenses del PP han pedido a los gobiernos central y regional que se tomen "en serio" los problemas del campo, dado que la gestión del mismo de estos dos años ha sido "más gasto, menos ingresos y ningún apoyo".

"Por eso, los agricultores han dicho que ya no pueden más y que el campo se muere, el extremeño especialmente", ha aseverado Angulo, añadiendo que por eso el PP propone medidas eficaces para "paliar y resolver en la medida de lo posible la gravísima situación que atraviesa el campo español y, especialmente, el extremeño".

CUATRO BLOQUES CON 29 MEDIDAS "URGENTES"

Para ello, el plan se divide en cuatro bloques con 29 medidas "urgentes" en materia fiscal, presupuestaria y relativas a la Unión Europea, como la reducción de los módulos fiscales, bonificaciones a las cotizaciones de la Seguridad Social, revisar el sistema de seguros agrarios, rebajas en las tarifas eléctricas, renegociar esos aranceles "que penalizan nuestras ventas y que otros gobiernos sí negociaron, no como el de Sánchez, para evitar estos problemas a sus agricultores y sus productos", y "por supuesto negociar y asegurar" los fondos de la Política Agraria Común (PAC), ha señalado Angulo.

Así, el PP defenderá en el Congreso "un plan reflejo del apoyo decidido que el Partido Popular siempre ha mantenido a las justas reivindicaciones de nuestros agricultores y ganaderos ante la inactividad de los gobiernos de España y de Extremadura", ha señalado, así como que, en estos dos años, el Ejecutivo del PSOE "en lugar de buscar soluciones se ha dedicado a buscar culpables".

Además, "en lugar de tener tiempo para sentarse en la mesa con las organizaciones agrarias, con nuestros agricultores, lo ha tenido para sentarse a negociar con quien quiere romper España y la igualdad entre los españoles", ha criticado la diputada por Badajoz, quien ha defendido que Extremadura "es campo", que sin este "no se concibe la región, pues nuestras explotaciones agroganaderas son la primera herramienta para fijar población y crear empleo".

En este sentido, Teresa Angulo ha hecho hincapié en que, si la situación del campo es "preocupante" a nivel nacional, en Extremadura es "desoladora", ya que si se toman los datos de empleo conocidos este martes, en febrero solo ha bajado la afiliación en el sector de las empleadas del hogar y en el espacial agrario, según informa el PP provincial de Badajoz en una nota de prensa.

A ello, ha añadido que en el último año hay 1.954 afiliados menos a este régimen Extremadura y que, desde que gobierna Vara, hay 9.000 registrados menos mientras que a nivel nacional han subido en 40.000, ante lo cual ha remarcado que el PP exige medidas "urgentes" y que aparezcan en el BOE y DOE.

De este modo, ha insistido en que el gobierno nacional y el autonómico tienen capacidad para aprobar, por ejemplo, rebajas fiscales, bonificaciones a la Seguridad Social apoyando este Plan del PP y "en definitiva medidas que alivien las cargas que están soportando nuestros agricultores y ganaderos"; y en que el PP, que propone soluciones a través de dicho plan, confía en que los diputados socialistas extremeños en el Congreso lo aprueben.

NEGOCIACIÓN PAC

Por su parte, Víctor Píriz ha remarcado que es el PP el que siempre se ha preocupado por la sostenibilidad del campo, de lo que da prueva que ningún diputado del PSOE extremeño forme parte de la Comisión de Agricultura del Congreso, cuando se "puede participar adscribiéndose voluntariamente".

También ha subrayado que la gestión de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo nacional han sido "dos años perdidos para los agricultores, pues en lugar de buscar soluciones ha estado siempre buscando culpables, primero el Brexit y después el tiempo o los supermercados".

Por eso, el diputado popular ha preguntado qué es lo que van a hacer Fernández Vara y Sánchez en Bruselas ahora que se están negociando los fondos de la PAC y de las Políticas de Desarrollo, "van a ir a hacer turismo o van a ir a exigir lo que necesitan nuestros agricultores".

"Desde el PP ya les decimos que ni un euro menos es lo que vamos a apoyar, para que nuestro campo tenga un presente y un futuro", ha sostenido Píriz.

A este respecto, el 'popular' ha añadido que las negociaciones actuales "demuestran la falta de liderazgo de Pedro Sánchez y de Vara en Europa" que "ni están ni se les espera", Vara en la defensa del campo "directamente ni se le conoce y no saben quien es, ya que en estos años no ha ido ni una sola vez a reclamar los derechos de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos" a Bruselas.

Así, ha querido dejar claro que cuando el PP tuvo la "oportunidad de hacerlo, negoció la PAC siempre buscando alianzas, socios y países que puedan tener necesidades o características similares a España; así es como se consiguió subir el número de hectáreas y las ayudas por hectáreas, al revés que ahora que se pretende reducir".

Por último, Píriz también ha recordado que cuando gobernó el PP, entre 2012 y 2018 la renta agraria española creció un 40% y se abrieron multitud de mercados internacionales para nuestros productos agroalimentarios, "cuando esa renta ha sufrido un descenso del 8% en dos últimos años y ahora estamos la consecuencia de unos aranceles que no se han sabido negociar como otros países, pues tenemos un gobierno que no ayuda, y lo que el campo necesita es un gobierno que no entorpezca su presente y su futuro", ha sentenciado.