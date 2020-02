PSOE apunta que los agricultores extremeños "llevan toda la razón" en sus reivindicaciones

Ep.



El PSOE de Extremadura ha destacado que los agricultores extremeños "llevan toda la razón" en sus reivindicaciones de precios justos para sus producciones, pero ha llamado a la "moderación" en las movilizaciones previstas para este martes, cuando se cortarán carreteras en la región, y este viernes en la concentración prevista en Mérida.



De esta forma se ha pronunciado el portavoz del PSOE extremeño, Juan Antonio González, en rueda de prensa este lunes en Mérida ante la "semana de movilizaciones en el campo extremeño", y ante las que ha insistido en que agricultores y ganaderos "llevan razón en su reivindicacion de precios justos para el campo", pero ha insistido en pedir que "sean unas movilizaciones pacíficas, porque en estos momentos el sector del campo lleva toda la razón del mundo".



"Es necesario exigir y reivindicar esos precios justos, pero si se perdieran las formas, al final se pierde la razón, y nosotros no queremos que se pierda la razón", ha considerado el portavoz socialista, quien ha insistido en que "es esencial que no se pierdan las formas", y ha reiterado la necesidad de que "sean manifestaciones pacíficas".



Y es que, según ha dicho, "esas manifestaciones tendrán que convivir con otros sectores que hay en Extremadura", como es el caso de los transportistas que este martes trabajan, por lo que ha insistido en pedir "moderación" a los participantes en estos cortes, porque "eso hará que los manifestantes salgan reforzados en su reivindicación de precios justos".



En ese sentido, ha avanzado que el PSOE extremeño va a presentar mociones en todos los ayuntamientos de la región para reclamar precios justos para las producciones agrícolas y que no haya recortes en la Política Agraria Comunitaria (PAC), con el objetivo de que "se debata sobre los problemas del campo", debido a la importancia que este sector tiene en la región, tanto por su peso en el PIB como por la creación de empleo.



Así, y respecto a si el PSOE acudirá a las movilizaciones de esta semana, Juan Antonio González ha apuntado que este partido "no convoca" esa protesta, que está convocada por organizaciones agrarias, aunque ha avanzado que "seguramente habrá militantes que a título individual estén en esa manifestación".



En cualquier caso, González ha insistido en el que el PSOE está "de acuerdo en el origen de esa reivindicación", que es exigir precios justos para los agricultores y ganaderos.



En ese sentido, y ante el hecho de que finalmente la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no se reuniera el pasado viernes con las organizaciones agrarias, tal y como estaba previsto, el portavoz socialista ha valorado que "rectificar es de sabios", y la reunión se producirá finalmente este martes, lo cual es una "buena noticia".



PRESUPUESTO EUROPEO



Respecto a la Política Agraria Comunitaria, el portavoz socialista ha avanzado que esta semana se reúne el Consejo de Europa, en el que se abordará "la senda del próximo presupuesto para la Unión Europea", y en ese sentido, y ante "ciertos informes que hablan de recortes", el PSOE extremeño se ha mostrado "totalmente en contra de que haya recortes en el presupuesto"



Según ha alertado, "los nacionalismos y los populismos que tanto daño están haciendo a Europa y que han salido en los últimos años, en parte se deben a los recortes presupuestarios que con la crisis hicieron algunos países europeos", por lo que ha alertado de que si hubiera recortes en el presupuesto de la UE "estaríamos alimentando a todos aquellos que van a contra de un proyecto de cooperación" que ha sido "el más importante que la humanidad ha hecho", como es el de la UE.



Por eso, González ha resaltado que el PSOE de Extremadura "defiende que no haya recortes en dos pilares clave, como son la Política Agraria Comunitaria, y los fondos de cohesión", ya que según ha reafirmado, "para crear más UE, no se puede crear con recortes presupuestarios".



Finalmente, y ante la "batalla importante" que se va a emprender ante esta situación, el PSOE de Extremadura va "a pelear en esa batalla para que el presupuesto de la Unión Europea no sufra ningún recorte", ha concluido.