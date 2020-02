Asaja ve de "vergüenza" desconvocar reunión de Yolanda Díaz con organizaciones agrarias

Asaja Extremadura ha tildado como un "falta de respeto" y una "auténtica vergüenza" que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya cancelado "con nocturnidad y alevosía" la reunión prevista a primera hora de este viernes en Madrid con las organizaciones agrarias mientras que mantiene el encuentro con los sindicatos.



Un "desaire", a su entender, que, además, tendrá como consecuencia la ausencia de esta entidad a la reunión prevista para retomar la negociación del convenio del campo en la región.



En concreto, el presidente de esta organización, Ángel García Blanco, que se desplazó este pasado jueves a Madrid para asistir al encuentro, ha asegurado que fue "a última hora" de la noche cuando recibió una llamada desde el Ministerio de Trabajo que le comunicaba que "por razones personales" la reunión, prevista para las 10:00 horas de este viernes, finalmente no se iba a celebrar.



En este sentido, ha expresado su "sorpresa" al comprobar que a dicha reunión solo van a acudir los sindicatos y que además también va a contar con la presencia del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, cuya asistencia "intuye" que puede ser la causa de la anulación del encuentro con las organizaciones agrarias.



"Se nos queda cara de tontos cuando te citan, te desplazas y al final dejan fuera de la concertación social a las organizaciones agrarias legítimas salidas de las urnas", ha señalado el presidente de Asaja Extremadura, quien considera que el Gobierno de Pedro Sánchez se asemeja "al camarote de los hermanos Marx, aquí cada uno va por su lado".



"El ministro de Agricultura dice una cosa, la ministra de Trabajo otra, el presidente del Gobierno ya no digamos y ahora se incorpora Pablo Iglesias para que esto sea un auténtico carajal, incluida la reunión de hoy que parece que se ha organizado al final como una corrala", sostiene García Blanco en una nota de prensa.



Asimismo, recuerda que este jueves, y como paso previo a la reunión en Madrid con la ministra, la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, organizó una reunión para precisamente preparar dicha reunión.

En este sentido, se pregunta si con este "desaire" pretenden presionar para desconvocar las movilizaciones, aunque con comportamientos como este "lo que hacen precisamente es justo lo contrario".

"Ya avisamos que el martes no se va a poder entrar ni salir de Extremadura, que va a quedar colapsada", ha recalcado.



En este sentido, el dirigente agrario extremeño ha anunciado que ya son más de 760 los tractores que han confirmado su presencia en Navalmoral de la Mata (Cáceres) para cortar la autovía A-5.



Por último, el presidente de Asaja Extremadura anuncia que su organización no va a acudir el próximo 2 de marzo a la cita que había prevista en la Fundación de Relaciones Laborales para retomar la negociación del convenio laboral del campo en esta región.



"Damos por rotas las negociaciones si no nos recibe la ministra de Trabajo y nos ofrece disculpas así que el campo extremeño se verá abocado a la aplicación directa del Estatuto de los Trabajadores, como consecuencia de esta tomadura de pelo, este desaire que es una auténtica vergüenza y que no ayuda a favorecer la paz social en el campo que todos buscamos", ha sentenciado.