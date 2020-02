APAG Extremadura y Asaja Cáceres cortarán carreteras por "situación lamentable" del campo

Ep

Las organizaciones agrarias APAG Extremadura Asaja, en Badajoz, y Asaja Cáceres, en esta provincia (y a la espera de que sean autorizados), provocarán el próximo martes, día 18, cortes simultáneos en las principales carreteras de la región debido a la "situación lamentable" que sufre el campo.



Concretamente, Delegación del Gobierno hasta el momento sólo ha autorizado cortes en la provincia de Badajoz, ya que en la provincia de Cáceres ha sido denegada la propuesta de cortes que ha impulsado Asaja Cáceres, por lo que se ha modificado el número de cortes y los lugares a la espera de que las movilizaciones se puedan llevar finalmente a cabo.



Así lo han anunciado este lunes, día 10, en rueda de prensa en Mérida los responsables de APAG Extremadura Asaja y Asaja Cáceres, Juan Metidieri y Ángel García Blanco, respectivamente.



"El próximo martes 18 de febrero Extremadura se colapsa", ha anunciado García Blanco, quien ha "pedido disculpas de antemano" por todos aquellos que "quieran entrar o salir" de la región, ya que el paso entre las 10,00 y las 15,00 horas sólo está permitido para ambulancias, bomberos y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.



De este modo, se realizarán seis cortes en la provincia de Badajoz, y donde se incluye la N-432 entre el punto kilométrico 131-132 en el cruce entre Berlanga y Valverde de Llerena; en la N-430 en el punto 183 a la altura del Puerto de los Carneros, así como en la N-435 a la altura de Fregenal de la Sierra.



Las autovías también se verán afectadas, concretamente, la A-66 en la salida 648 de Almendralejo en dirección Sevilla, y en la A-5 en Badajoz a la altura del Centro Comercial El Faro; por último, también tendrán lugar estos cortes en la EX-104 en el puesto de Cruz Roja de Cabeza del Buey.



Por su parte, Juan Metideri ha informado de que a estas movilizaciones también se ha sumado COAG y se está "a la espera" de que lo haga UPA-UCE aunque por el momento "no comparte" estas reivindicaciones que comenzarán a las 10,00 horas y finalizarán a las 15,00 horas.



En las carreteras nacionales los cortes se producirán solamente con vehículos, mientras que en las autovías habrá tractores que estarán aparcados al lado del carril y donde sólo está permitido cortar la autovía durante dos horas de las que dura la reivindicación, aunque "todo está pendiente de una reunión" que se va a celebrar durante esta semana en Delegación del Gobierno para "ultimar los detalles".



Ante esto, Juan Metidieri ha asegurado que les parece una "resolución muy limitante" por parte de Delegación del Gobierno, ya que "no atiende las necesidades" que ha pedido Asaja y "limita mucho el tiempo de los cortes", ya que en las autovías sólo se va a cortar un carril y en el resto de viales habrá cortes de 10 minutos.



"Somos los primeros interesados en que se haga el menos daño posible a la sociedad, pero evidentemente si vamos a hacer un corte de carreteras no se pueden permitir cortes a la mitad como se nos han autorizado", ha subrayado Metidieri.



Al respecto, el responsable de APAG Extremadura Asaja ha afirmado que se "coarta" el derecho a la manifestación libre con "cortes muy restrictivos" por parte de Delegación del Gobierno.



Finalmente, ante preguntas de los medios de comunicación sobre el adelanto de estas movilizaciones al día 18, Metidieri ha asegurado que el objetivo es que "no se enfríe la situación" y continuar con la presión para "que las decisiones del ministerio se hagan llegar lo antes posible".



CORTES DENEGADOS EN CÁCERES



Por otro lado, Ángel García Blanco ha asegurado que los cortes propuestos para la provincia de Cáceres han sido denegados por lo que se está "a la espera" de la resolución final por parte de la Delegación del Gobierno.



Inicialmente en la provincia de Cáceres se habían planteado cortes (que han sido denegados por la Delegación del Gobierno) en la A-5 a la altura de Navalmoral de la Mata, Puerto de Miravete Trujillo, Miajadas y la autovía A-66 a la altura de Hervás, Plasencia y Casar de Cáceres, así como la frontera de Valencia de Alcántara con Portugal y la EX-A1 en Coria.



Por ello, se ha rectificado con una nueva propuesta que ha sido enviada a Delegación del Gobierno, que está a la espera de que responda a la petición, y donde se han planteado cortes en la autovía A-5 en Navalmoral de la Mata a la altura del cruce de Peraleda de la Mata, donde se ha pedido permiso para 1.000 tractores con el objetivo de celebrar "una gran manifestación" a la altura del Cerrillo y donde se van a concentrar mujeres agricultoras para repartir pimentón, "de los cuales reciben 18 céntimos".



En Hervás también solicitan otro corte por parte de los apicultores "que están soportando" como se "inunda" España de sirope de China que se hace pasar por miel. Además, habrá otro corte en la frontera de Valencia de Alcántara con Portugal y la EX-A1 a la altura de Coria.



Ante esto, ha responsabilizado de la situación a los "grandes distribuidores que están sentados como ministros", que son "los que realmente se están llevando el dinero de los agricultores".



Ángel García Blanco ha dicho que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dado una respuesta "algo positiva" a una de las reivindicaciones del sector, y donde se pone de manifiesto que los ayuntamientos no puedan contratar trabajadores de la Aepsa mientras haya campañas agrícolas.



En esta línea, García Blanco ha indicado que los agricultores perciben pagos "del siglo XIX", mientras que asumen costes del siglo XXI, por lo que ha achacado este hecho al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha asegurado que tiene potestad para modificar las tarifas de riego, el impuesto de hidrocarburo o el IRPF.



Por último, el responsable de Asaja Cáceres ha aseverado que este lunes, se ha producido "un duro golpe" en el sector del tabaco en la región con la propuesta de reforma de la PAC donde "desaparecen los derechos de los tabaqueros" y van directamente a la propiedad, un "motivo más" para que Extremadura se movilice el próximo día 18.



BASE DE LAS REIVINDICACIONES



Por su parte, Metidieri ha asegurado que la base principal de estas reivindicaciones se asienta en unos "precios justos" para el campo, así como que "no haya un solo euro de recorte" en el presupuesto de la PAC.



En esta línea, también ha pedido la creación de una Mesa Técnica con el fin de "evitar" la duplicidad administrativa y los costes o "sobre-costes" que los agricultores y ganadores "tienen que aguantar", por lo que también ha reiterado una política exterior "contundente" con el objetivo de que se lleven a cabo los tratamientos de trazabilidad en las producciones.



Metidieri ha lamentado la situación que los agricultores sufren en la actualidad con los aranceles, ya que "los grandes perjudicados" son "los productores".



COLABORACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS



Por su parte, Juan Metidieri ha informado de que se va a enviar una moción a todos los ayuntamientos de Extremadura para que se sumen a la solidaridad con todos los agricultores y ganaderos.



Además, a partir de este miércoles los ayuntamientos de la región podrán colocar banderas verdes en señal de solidaridad con estas movilizaciones, por lo que actualmente en la provincia de Cáceres hay 26 consistorios que han aceptado la propuesta.



En esta línea, Ángel García Blanco ha señalado que también hay lazos que saldrán en breve de imprenta y que tienen un tamaño de dos metros por uno, por lo que reiterado que se ha invitado a todos los ayuntamientos a colaborar con estas movilizaciones. Así, ha añadido para que el consistorio "no sea ni del PP ni del PSOE", el primer lazo se va a colocar en Villafranca de los Barros que cuenta con un alcalde de Ciudadanos.