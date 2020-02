Junta apuesta por "diálogo" con OPAs como "mejor forma" de solucionar problemas en campo

Ep.



La portavoz de la Junta y consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, ha apostado por el "diálogo" con las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) como la "mejor forma" de solucionar los problemas del campo, que el Ejecutivo regional "entiende y comprende".



Así se ha mostrado Gil Rosiña en respuesta a una pregunta formulada en el pleno de este jueves en la Asamblea por el diputado de Ciudadanos Fernando Baselga por la valoración de los hechos acaecidos con los agricultores en la inauguración de Agroexpo.



De esta forma, la portavoz ha resaltado que si por hechos Baselga se refiere a los actos violentos éstos tienen la "rotunda condena" de la Junta, aunque si por contra se refiere a las movilizaciones las mismas gozan de "todo el respeto".



Gil Rosiña ha asegurado que el problema no es que se manifiesten los agricultores en Extremadura, ya que "tienen motivos" para ello, sino que el problema es cuando un determinado grupo de "personas extremistas "acuden a estas movilizaciones para "generar incidentes" y cuando "esos incidentes son instrumentalizados" por los "grupos minoritarios" de la oposición como el de Cs, ha dicho.



Finalmente, la portavoz y consejera de Igualdad ha recalcado que mientras que la Junta y el Gobierno de España, mediante el diálogo, están buscando soluciones para poner encima de la mesa, aquí en Extremadura hay "partidos minoritarios" como Ciudadanos que se dedica a "parodiar la política", en referencia a la rueda de prensa ofrecida este jueves.



Así, ha recordado que Vara se reunió la pasada semana con las OPAs más representativas y ya se están poniendo en marcha instrumentos como la comisión de estudio en la Asamblea, junto con el Ministerio de Agricultura que también ha anunciado su intención de reformar a ley de Cadena Alimentaria en 2020.



SITUACIÓN "INSOSTENIBLE" EN EL CAMPO



Por su parte, el diputado de Ciudadanos Fernando Baselga ha sostenido que la Junta valora los hechos "como quiere", ya que si estos se celebran en Cataluña "no le dan importancia".



En esta línea, Baselga ha lamentado que la situación en el campo extremeño es "insostenible" y ha criticado que el fondo de la protesta en Don Benito (Badajoz), que eran los bajos precios, quedó "desdibujado" por la actuación policial, de la cual considera que fue responsable la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco.



Para el diputado de Cs, hubiera sido fácil evitar la protesta final si el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, se hubieran reunido con los responsables de las OPAs y no hubiesen intentado dilatar la inauguración" a ver si se marchaban".



En su opinión, ambos conocen "muy poco" el sector, porque no solo no se marcharon sino que "amenazan que volver", ha apuntado, además de considerar que la delegada del Gobierno en Extremadura les "hizo un favor" a los manifestantes, ya que de no ser por la actuación policial, España no se hubiera enterado de que el sector agrario "se muere".



En esta línea, ha pedido a la consejera que solucionen los problemas y que no los cree y lo despachen "con buenas palabritas", ya que "o actúan solos o actuamos todos".