La Junta de Extremadura destaca las ayudas de los agricultores a título principal

La portavoz de la Junta y consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, ha destacado las ayudas estructurales con las que cuentan los agricultores a título principal mientras que la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha lamentado que el principal problema del campo es la "baja rentabilidad" de las explotaciones.



Este intercambio de opiniones se ha producido durante el pleno de la Asamblea de este jueves, 6 de febrero, en una pregunta formulada por Unidas por Extremadura a la Junta por las medidas que plantea el Ejecutivo regional para evitar que se avance hacia una "agricultura sin agricultores".



En su intervención, De Miguel ha mostrado su "decepción" por el hecho de que la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, no esté presente en el pleno por acudir en Berlín a la feria internacional Fruit Logística 2020.



De esta forma, la diputada de Unidas por Extremadura ha lamentado que Bernal, en unas semanas en las que los agricultores "abren telediarios", haya decidido "que es mejor no dar la cara". "Es una decepción pero no es una sorpresa", ha añadido, al tiempo que ha indicado que de siete preguntas a los consejeros cuatro están dirigidas a García Bernal.



Así, y en relación a las ayudas relatadas por Gil Rosiña, ha indicado que muchas de ellas se convierten, en ocasiones, en un "trampa" para los agricultores porque el campo "no es rentable".



Por ello, ha dicho que han tenido que salir los agricultores a las calles para que en la Junta "se muevan mínimamente", ya que, en su opinión, llevan años asumiendo que "la deriva del campo en Extremadura es inexorable" y o bien "no han hecho nada o han puesto alfombra roja al oligopolio alimentario".



En su último turno de intervención, la portavoz de la Junta y consejera de Igualdad ha replicado a Irene de Miguel que los discursos son más creíbles si van acompañados por datos, a lo que ha añadido que la foto real de la región en materia de agricultura es que es un sector que está compuesto por pequeños agricultores a título principal.



Además, ha recalcado que la consejera de Agricultura está este jueves en Berlín acompañando al sector agrario de la región en la Feria Fruit Logística 2020.



Finalmente, ha dicho que le preocupa que en Madrid ambas formaciones gobiernen juntos y aquí Unidas por Extremadura busque la "foto fácil" y el "titular fácil" como cuando este miércoles miembros de este grupo asistieron a un vacío sanitario.