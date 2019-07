La Creex confía en que España tenga Gobierno el jueves

Ep.



El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Francisco Javier Peinado, ha confiado en que este próximo jueves, día 25, España tenga Gobierno, aunque a la patronal extremeña "no" le "gusta" que sea "rehén de unas obligaciones con partidos independentistas, secesionistas y extremistas, sean de un lado o de otro".



"Estamos preocupados sinceramente, creemos que sería bueno tener Gobierno sin duda, ahora si ese Gobierno va a ser rehén de unas obligaciones con partidos independentistas, secesionistas y extremistas, sean de un lado o de otro, nos da igual que sean de izquierda que de la derecha, pues no nos gusta", ha señalado.



Peinado se ha pronunciado de esta forma a preguntas de los periodistas sobre el debate de investidura que se celebra estos días en el Congreso y las negociaciones en torno a la formación de Gobierno, sobre lo cual Peinado ha dicho que "a lo mejor entonces un mal menor sería ir a unas nuevas elecciones", aunque "presuponiendo" que de esta forma "se consiguiera un Gobierno más estable".



"Porque si no para poco habrá servido, el deseo nuestro sería que el jueves pudiéramos tener Gobierno, siempre y cuando, digo, no sea rehén ni sea necesitado de este tipo de apoyos que sin duda alguna van a ayudar muy poco a lo que es el interés general", ha insistido, para agregar que la patronal sabe "por experiencia" que los intereses de dicho tipo de apoyos son "más intereses partidistas que de lo que es el bien común de toda la sociedad española".



De este modo, ha deseado que haya un nuevo Gobierno "que pueda aplicar las políticas" que la patronal considera que son "necesarias" para mejorar la situación socioeconómica de este país y, en concreto, la de Extremadura.



ENCUENTROS EMPRESARIALES 3E+



Francisco Javier Peinado ha hecho estas declaraciones antes de asistir en la sede de la Creex en Badajoz al tercero de los Encuentros Empresariales 3e+, en el que participa como ponente Alexis Martín Tamayo, 'Mister Chip', y que se complementa con la presentación de la herramienta Aula Tres.



Un nuevo encuentro en el que, según ha explicado, pretenden tender sinergias entre el mundo empresarial y, sobre todo, en el ámbito de las pymes y de la Creex para poder hacer negocios entre ellas, fortalecer las empresas y generar actividad económica y, de esta manera, también bienestar social "para toda la sociedad" y puestos de trabajo.



Con este objetivo, impulsan estos encuentros con un formato de interés profesional y alguna ponencia de relevancia, como la que ofrece en esta ocasión Alexis Martín-Tamayo, ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Sevilla y periodista deportivo que explicará en la ponencia denominada 'Mister Chip en clave empresarial' su experiencia profesional, especialmente en relación al tratamiento y aprovechamiento del 'big data', y "cómo su inventó él su trabajo" como "lleva a gala".



El encuentro incluye además la presentación de la herramienta Aula Tres, confeccionada por la Creex para que todas las empresas puedan plantear sus necesidades formativas de cara a los trabajadores y para que éstos últimos, ya sean desempleados u ocupados, puedan también "de una manera muy rápida, didáctica" a través de unos filtros ver qué cursos le pueden ayudar en su labor profesional o para mejorar su productividad, ha concluido Peinado.