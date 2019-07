El Consejo de Gobierno autoriza ayudas a DOP e IGPs por más de 700.000 euros

El Consejo de Gobierno ha autorizado en su sesión de este martes la convocatoria de ayudas a los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura (2014-2020), con un presupuesto de 748.216 euros.



En concreto, estas subvenciones están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en un 75 por ciento, según ha informado la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



Así pues, se contemplan dos tipos de ayudas, por un lado a profesionales en agricultura y sus agrupaciones que participen por primera vez o hayan participado durante los cinco años anteriores en regímenes de calidad de los alimentos y a grupos de productores y de productoras que realicen actividades de información y promoción en el mercado interior de los productos amparados por un régimen de calidad de los alimentos, por otro.



En el primero de los casos, tendrán la condición de beneficiarios de estas ayudas profesionales en agricultura que sean titulares de explotaciones inscritas en el Registro de Explotaciones de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio que participen por primera vez, o hayan participado durante los cinco años anteriores, en uno de los regímenes de calidad elegibles y reconocidos a nivel comunitario o a nivel nacional.



Dichos regímenes son las denominaciones de origen Ribera del Guadiana, Dehesa de Extremadura, Queso de la Serena, Queso de Ibores, Torta del Casar, Aceite de Monterrubio, Gata Hurdes, Pimentón de la Vera, Cava, Cereza del Jerte y Miel Villuercas-Ibores, así como las indicaciones geográficas protegidas (IGP) Ternera de Extremadura, Carne de Ávila y Cordero de Extremadura.



También se contemplan, en estas ayudas, la producción ecológica, la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico, así como el logotipo de raza autóctona, según ha apuntado el Ejecutivo regional tras la celebración del Consejo de Gobierno.



La ayuda será del 100 por cien de los gastos subvencionables establecidos y la ayuda total otorgada no podrá superar la cuantía máxima de 3.000 euros por explotación y año, por un máximo de 5 años.



Por otro lado, respecto a las ayudas a las actividades de información y promoción llevadas a cabo por grupos de productores en el mercado interior en el marco de programas relativos a la calidad de los alimentos, podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades, cualquiera que sea su forma jurídica, en las que entre sus integrantes se encuentren agentes económicos que participen en un régimen de calidad de productos agrícolas o productos alimenticios considerados elegibles: consejos reguladores de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, cooperativas, sociedades agrarias de transformación y otro tipo de agrupaciones.



Finalmente, la ayuda será del 70 por ciento de los gastos subvencionables establecidos. La ayuda total otorgada no podrá superar la cuantía máxima de 130.000 euros por persona beneficiaria y convocatoria.



MEJORAS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA



También dentro del departamento de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, se ha autorizado un encargo a la empresa pública Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) para la ejecución de las obras de mejora y modernización de la impulsión de Malpica, en la zona regable de Piedra Aguda, por un importe total de 216.087,96 euros.



El presupuesto para estos trabajos está cofinanciado al 75 por ciento por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).



La Zona Regable de Piedra Aguda está situada al suroeste de la ciudad de Badajoz, en la ribera de la margen izquierda del río Olivenza, en el tramo comprendido entre el embalse de Piedra Aguda y la confluencia con el río Guadiana.



La situación actual en la que se encuentra el embalse indica que no se permite garantizar todos los usos (abastecimiento a poblaciones y riego), sino se producen aportaciones importantes.



Ante la dificultad en el desarrollo de las condiciones adecuadas para el uso normal del embalse, se ha realizado las correspondientes gestiones (reuniones y visitas a la zonas de actuación para su valoración) y, en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Sequía, se considera necesaria la actuación inmediata para la activación de la impulsión de Malpica en la Zona Regable de Piedra Aguda en el "menor tiempo posible", de manera que se garantice de forma inminente la disponibilidad de recursos para el abastecimiento a poblaciones y el desarrollo de la campaña de riego.



ENCARGO A TRAGSATEC

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado un encargo, consistente en la realización de labores de apoyo en controles de ayudas asociadas a la ganadería durante el año 2019, a la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec), por un importe de 189.993,83 euros.



El objetivo principal del encargo es cumplir con los porcentajes y plazos de controles sobre el terreno exigidos por la normativa comunitaria y, con ello, evitar las consecuencias económicas que conllevaría la aplicación de correcciones financieras por el incumplimiento, por parte de esta Consejería, de las funciones asignadas como Organismo Pagador.