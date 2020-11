Incertidumbre en LaLiga por finalización de varios contratos

Los rumores suenan ya desde hace algún tiempo con respecto a algunos jugadores clave del fútbol profesional. No cabe duda de que este año 2020 ha ofrecido una temporada peculiar, pero bien puede serlo también la de 2021 si no se renuevan algunos de los contratos sobre los que se asienta LaLiga. Además de los de Lionel Messi y Sergio Ramos, otros jugadores como Luka Modric, Diego Costa o Jesús Navas están a punto de agotar sus tiempos de juego en sus respectivos equipos, por lo que no son pocos los aficionados que siguen la actualidad deportiva en vilo.

El Barça sigue dando de qué hablar con Messi

Después de un verano lleno de idas y venidas, el argentino Lionel Messi optó por quedarse en el Barcelona hasta la finalización de su contrato en 2021. La reciente dimisión de Josep María Bartomeu, no obstante, imposibilita que ahora mismo pueda hablarse de ninguna renovación. El club va a tener que convocar elecciones y, sin duda alguna, Messi va a ser uno de los temas claves para la campaña. El mejor jugador de la historia del Barça y puede que incluso el mejor jugador del mundo va a seguir dando aún mucho de qué hablar.

El capitán del Madrid también está próximo a la finalización de su contrato

Sergio Ramos termina su contrato el 30 de junio de 2021, por lo que en enero podría volver a renovar con cualquier equipo. Nadie pone en duda que el capitán merengue es uno de los fundamentales del Madrid y que su peso en el equipo es del todo decisivo. Acaba de anotarse los 100 goles como merengue y, según informa la cadena SER, el club le estaría ofreciendo dos años más de contrato sin subida de sueldo.

Por si lo anterior fuera poco, los de Messi y Ramos no son los únicos contratos próximos a su finalización. La temporada del 2021 va a estar muy animada en lo que a rumores y fichajes se refiere.

Luka Modric, Diego Costa y Jesús Navas, otros jugadores clave de LaLiga

Modric sigue estando en plena forma pese a contar ya con 35 primaveras, así que quizás podría renovar por uno o dos años más. Por su parte, Diego Costa ha sido una leyenda incuestionable del Atleti pero sus múltiples lesiones le han ido pasando factura. Con la llegada de Suárez y las dificultades que tiene para ofrecer un rendimiento que recuerde al que demostró tener, su renovación es incierta y todo un misterio. En cuanto a la continuidad de Jesús Navas en el Sevilla, en principio es algo que no debería causar sorpresas. Su talento y su entrega con el club hace que sea uno de los imprescindibles del equipo, así que su continuidad no debería depender ni de números ni de firmas.





Habrá que seguir el curso de las negociaciones para ver cómo evita LaLiga la fuga de talentos.