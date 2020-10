Una innovadora carrera por vía verde unirá el domingo las provincias de Cáceres y Badajoz

La primera edición de la Challenge 56K Vía Verde 'Ruta Las Estaciones' se disputará este domingo, 1 de noviembre, una innovadora carrera por la Vía Verde Vegas Altas-Las Villuercas que unirá las provincias de Cáceres y que aúna deporte, naturaleza sostenibilidad y turismo.



En concreto, en este evento, cuyos detalles han sido presentados este viernes en la sede de la Diputación de Badajoz, ambas provincias se unen por medio del deporte y a través de una infraestructura "singular", como la Vía Verde Vegas Altas-Las Villuercas, que transcurre en un entorno de "gran belleza paisajística".



De este modo, el objetivo de los participantes será cubrir los 56 kilómetros existentes entre la localidad cacereña de Logrosán y la ciudad pacense de Villanueva de la Serena. También existe la posibilidad de cubrir poco más de la mitad, saliendo desde Madrigalejo y llegando a la meta de Villanueva tras completar 29 kilómetros.



En este caso, además de ofrecerse la opción de cubrir dos distancias, también existe la posibilidad de completarla mediante dos modalidades, según ha explicado la Diputación de Badajoz en una nota de prensa en la que ha detallado que, por un lado, estará la carrera "de un tirón" que puede hacerse corriendo o andando con salida de Logrosán a las 9:00 horas y un tiempo máximo para llegar a la meta hasta las 18:30 horas.



Si se opta por la media carrera, la salida de Madrigalejo será a las 13:00 horas y se establece también las 18:30 como hora "tope" de llegada. No obstante, la novedad de esta prueba reside en la modalidad de 'challenge', un concepto de carrera que está triunfando en Estados Unidos y que supone un reto personal para cada participante.



CINCO ETAPAS



Por otro lado, según detalla la Diputación pacense, el recorrido de 56 kilómetros entre Logrosán y Villanueva de la Serena se ha dividido en cinco etapas, que deberán completarse en un tiempo concreto estipulado. Quien llegue antes de ese tiempo, puede descansar hasta la salida de la otra etapa; y habrá, por tanto, cinco salidas, la primera de ellas a las 10:00 horas.



De este modo, gana el que complete las cinco etapas sumadas en el menor tiempo posible, aunque se establecerá un tiempo de corte en cada etapa para llegar. El corredor que no llegue dentro del horario máximo establecido, no podrá tomar la siguiente salida.



"Será por tanto una buena forma de sacarle jugo y darle valor a esta vía verde, una de las cuatro existentes en la región: antigua vía férrea en desuso que ahora es un camino natural que discurre desde Logrosán, pasando por Zorita, Madrigalejo, Campolugar, Rena y Villanueva de la Serena", destacan desde la Institución provincial sobre este evento cuyo "compromiso" va "más allá".



Así y gracias a esta prueba, dicha vía verde "terminará más limpia de lo que está en la actualidad" y se visibilizará el compromiso sostenible y con el medio ambiente, a través del Proyecto Libera, por el que se ha formado a voluntarios que ayudarán a recoger la basura que hay por la Vía Verde, combatiendo así la denominada 'basuraleza'.



COLABORACIÓN INSTITUCIONAL



En la organización de la misma colaboran las dos diputaciones de Cáceres y Badajoz, así como la Junta de Extremadura, que han estado representadas en la rueda de prensa de presentación en la que el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado que "es mucho más que carrera", pues supone "un claro ejemplo de proyecto de región desde las provincias".



Un evento en el que se busca el reto y el desafío en una infraestructura, como esta vía verde, "que supone una oportunidad de presente y de futuro, como plataforma turística de corte ecológico", ha agregado, a la vez que ha reconocido que esta carrera supone "un buen ejemplo" para "demostrar" que, a partir de una actividad deportiva, se puede poner en marcha la dinamización de una vía que puede dar "mucho juego en un futuro".



También ha recalcado que la prueba aplicará los "más estrictos protocolos de prevención homologados y necesarios en estos tiempos de pandemia"; por lo que esta 'challenge' que se desarrollará en estas circunstancias "tan excepcionales será una carrera segura, sostenible y solidaria".



Así, según detalla la Diputación, en su compromiso en la lucha contra la pandemia un porcentaje de la inscripción ira destinado a la compra y donación de material a centros sanitarios y residencias de mayores para su protección contra el Covid 19. Una vez cerrada la inscripción, se han contabilizado cerca del centenar de participantes.



DESARROLLO SOSTENIBLE Y SEGUNDA OPORTUNIDAD



En representación de la Diputación de Cáceres, el diputado delegado del Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo, Álvaro Sánchez Cotrina, ha destacado la apuesta de este evento deportivo por "el desarrollo sostenible y la segunda oportunidad".



Asimismo, ha avanzado que se está "en el mejor momento para apostar y poder seguir ampliando los horizontes de esta vía verde hasta Guadalupe", rescatando así un viejo proyecto de los presidentes de ambas diputaciones. Se trataría así de reforzar "uno de los recursos turísticos más potentes de la región", que además se puede unir a usos deportivos, ha agregado.



Por último, el director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Dan De Sande, ha destacado que “Extremadura es un lugar ideal para el desarrollo de eventos deportivos, debido a la calidad de las empresas organizadoras y la excelente coordinación entre las administraciones”.

El responsable ha indicado que la prueba se encuentra dentro del Circuito EuroaceSport, en el que la Dirección General de Deportes aglutina 170 pruebas deportivas a lo largo del año, según informa la Junta en una nota de prensa.

Además, el director ha comentado que “el deporte es un modelo de desarrollo regional, necesitamos seguir incentivando la mejora del asociacionismo deportivo ya que el deporte de élite no existiría sin el deporte de base”.

Asimismo, el director ha señalado la importancia de incidir en la idea de “No a la Basuraleza” ya que el evento deportivo debe ser sostenible y eficaz a la hora de dejar el espacio natural mejor de lo que lo hemos encontrado.

Finalmente, Dan de Sande ha anunciado que desde la Dirección General de Deportes se está creando una campaña específica que se llamará #DeporteResponsable, que estará basada en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la estrategia 2030 para conseguir entre todos un mundo mejor.