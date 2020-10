Las Escuelas Municipales Deportivas de Badajoz ofertan más de 3.500 plazas

Ep.



Las Escuelas Municipales Deportivas de Badajoz ofertan para este curso 2020-2021 más de 3.500 plazas en 24 disciplinas deportivas en un nuevo modelo "diferente y puntual" que incorpora medidas novedosas por la pandemia de la Covid-19.



Entre dichas medidas, destaca la distinción entre 239 grupos abiertos al conjunto de los escolares, y 62 grupos "burbuja" que tendrán lugar en horario de mañana, durante el recreo, o a mediodía coincidiendo con los comedores, dirigidos solo a los estudiantes del colegio en el que tenga lugar; junto a otras como la disminución de las ratios por grupo; la desinfección de materiales, o la adaptación de los deportes de contacto.



Así lo ha anunciado el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, en la presentación este lunes de estas escuelas en una rueda de prensa telemática acompañado del concejal de Deportes, Juancho Pérez, y en la que ha destacado las Escuelas Deportivas Municipales como la "joya de la corona" de las actividades de promoción del deporte por parte del ayuntamiento y la Fundación Municipal de Deportes (FMD).



Para el regidor pacense, en este año "dificilísimo" este programa también "ha demostrado ser capaz de superar las dificultades y los retos a los cuales nos tenemos que enfrentar", sobre lo cual ha valorado que Badajoz "vuelve a demostrar ser una ciudad ejemplo y bandera" en el ámbito de la organización de las actividades deportivas para los más pequeños, "superando todas las dificultades que la pandemia nos genera".



A este respecto, y tras mostrar su agradecimiento a los trabajadores de la FMD por el "esfuerzo muy especial" llevado a cabo para que los niños de la ciudad no se queden sin deporte cuando "lo más sencillo era suspender las actividades debido al covid", ha reconocido la dificultad a la hora de programar las escuelas, al ser su principal ubicación los centros educativos.



Así, se ha referido al "tremendo esfuerzo" desarrollado por la comunidad educativa para adaptarse ante la nueva realidad y poder garantizar su función de dar clases y cumplir con los cursos, y que se han tenido que rediseñar los espacios que se ocupan en los centros educativos o los horarios, lo cual "hacía muy difícil" la convivencia con monitores e "incluso" la presencia de alumnos de fuera de los centros.



NUEVAS SEDES



Ante ello, ha indicado, desde el ayuntamiento se han puesto en contacto y "a disposición" de los colegios para, en la medida en la que la estructura de las escuelas y los monitores pudiera, ayudar a facilitar su labor.



Fruto de este diálogo, ha puesto en valor el regidor, este año "ha nacido un modelo diferente y puntual", en el cual van a dar la posibilidad de generar contenidos educativos deportivos extraescolares en horario de mañana y mediodía que "hasta ahora no eran normales" en los centros educativos, algunos de los cuales "han entendido" que el consistorio podía ayudar dándoles este tipo de apoyo, mientras que en otros es "imposible" introducir un "nuevo elemento ajeno" como una Escuela Municipal Deportiva.



Así, estas últimas escuelas han sido recolocadas en otras instalaciones, o bien de la FMD como La Granadilla o el pabellón Nuria Cabanillas, o en nuevas sedes como el colegio Nuestra Señora del Carmen-Los Maristas o la Asociación de Vecinos de Las Vaguadas.



PLAZOS, GRUPOS Y MEDIDAS



Según ha detallado, las escuelas comenzarán el 10 de noviembre y la preinscripción tendrá lugar del 23 al 39 de octubre, todo ello a través de la web de la FMD, en el marco de este programa que incorpora 24 disciplinas, en las que "solo se ha caído" Break Dance con respecto a años anteriores y fundamentalmente debido a que no había monitores disponibles por parte del colectivo con el que lo tenían conveniado.



Las Escuelas Municipales Deportivas contarán este curso con 303 grupos de trabajo, divididos en dos tipos, como son 239 grupos con la preinscripción e inscripción "normal" de las diferentes disciplinas, y otros 62 grupos que se van a llevar a cabo por la mañana y a mediodía de "dinámica burbuja", dado que se organizan en los propios centros y en los que "solo" puede haber alumnos de este colegio, "minimizando los riesgos que en esos entornos escolares pudiera haber por parte del virus a la hora de poderse contagiar por personas que no estuvieran controladas dentro del entorno educativo".



Además, se utilizarán 53 instalaciones y que contarán con 79 personas entre monitores, monitores-responsables o jefes de equipo y un coordinador con un presupuesto superior a 404.000 euros, que se incrementa este año para poder adoptar las medidas necesarias para evitar los contagios, tales como la compra de pantallas separadoras o material de desinfección para los elementos comunes que se puedan utilizar.



También se llevarán a cabo otras medidas, como la disminución de las ratios a un máximo de 12 alumnos por grupo, los cuales serán objeto de un "constante estudio" de cómo se desenvuelve la actividad por si hubiera que reducir ratios o dividir algún grupo en los que se ha tomado como referencia que cada alumno, como mínimo, cuente con 5 metros cuadrados.



Además, no se permitirá la presencia de padres o familiares en las actividades, en las que el material será desinfectado, a la vez que se recomienda que los chavales lleven su propio bote de hidrogel, mascarillas y botella de agua nombrada y que se les controle la temperatura antes de asistir.