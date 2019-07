Loida Zabala, octava en el Campeonato del Mundo de Para Powerlifting en Kazajistán

La deportista extremeña Loida Zabala ha finalizado en octava posición en el Campeonato del Mundo de Para Powerlifting celebrado en la ciudad de Nur-Sultán, en Kazajistán.



En esta ocasión, Loida Zabala, quien participaba en la categoría de hasta 50 kilos, ha conseguido levantar 95 kilos en barra, quedándose a solo 4 de la sexta plaza que daba pase directo a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.



Así pues, la losareña ha declarado al término de la competición que se ha sentido "muy bien" y que estaba preparada para levantar incluso más de 100 kilos, pero no ha logrado un mejor resultado porque no le han atado bien en los dos primeros intentos.



"Es lo malo de no tener a mi entrenador de siempre allí", ha lamentado Zabala, quien ha añadido que la técnica "no ha sido perfecta al cien por cien".



A partir de ahora, señala que tiene tiempo hasta abril para mejorar la marca de cara al ranking mundial para acudir a la cita olímpica en Japón, por lo que seguirá "entrenando al máximo sin descanso".



Cabe destacar que este próximo miércoles, 17 de julio, será el turno de Montse Alcoba, quien competirá en la categoría de 73 kilos de peso corporal.