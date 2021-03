Extremadura, galardonada con primer premio en festival cine industria turística de Berlín

La Dirección General de Turismo ha obtenido el primer premio en la categoría de 'Regiones Turísticas' en el festival internacional de cine de la industria turística de Berlín 'The Golden City Gate', por el cortometraje de promoción turística 'Extremadura. Todo lo que imaginas, donde no te lo imaginas: la película'.

En concreto, 'The Golden City Gate' se celebra de manera anual, desde 2001, en el marco de la feria de turismo ITB de Berlín y cuenta con el apoyo de la Organización Mundial del Turismo, así como de la Comisión Europea de Viajes, entre otros organismos.

Así pues, en esta 21 edición han participado 122 películas de 23 países, en 13 categorías diferentes, según ha informado la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

También se establece un premio absoluto elegido entre todas las categorías, conocido como 'Diamond Award, Grand Prix', que se otorgará a la mejor película del festival en próximos días.

Este festival forma parte del circuito internacional de festivales de cine turístico conocido como CIFFT (Comité Internacional de Festivals du Films Touristique), puesto en marcha en 1989 en Viena con el fin de promover la creatividad y fomentar el desarrollo económico de la industria audiovisual vinculada a la promoción de destinos, productos y servicios turísticos, y poner en valor, así, los audiovisuales turísticos.

Además, el CIFFT reúne a 14 festivales de cine turístico en todo el mundo a través de la iniciativa Grand Prix CIFFT Circuit, en la que participan junto a 'The Golden City Gate' ITB, Berlín (Alemania), otros festivales de reconocido prestigio como 'New York Film Festival', New York (EEUU), 'Cannes Corporate Media & TV Awards', Cannes (Francia), 'ART&TUR - International Tourism Film Festival', Aveiro (Portugal), 'Terres Travel Festival - Films & Creativity', Tortosa (España), 'Amorgos Tourism Film Festival', Amorgos (Grecia), 'Internationale Wirtschaftsfilmtage', Viena (Austria), entre otros.

Cabe recordar que Grand Prix CIFFT Circuit es la competición más prestigiosa y reconocida dentro del sector del cine y el turismo, en la que también participará Turismo de Extremadura con el cortometraje de promoción turística.

'EXTREMADURA. TODO LO QUE IMAGINAS, DONDE NO TE LO IMAGINAS: LA PELÍCULA'

La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes puso en marcha el pasado mes de diciembre la campaña de publicidad 'Extremadura. Todo lo que imaginas, donde no te lo imaginas: la película', cuyo eje central es este cortometraje premiado, producido por The Glow, productora extremeña ganadora del Goya a mejor película de animación 2020 por 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', con banda sonora del músico extremeño Roberto Iniesta, conocido como Robe, y equipo artístico y de producción mayoritariamente extremeño.

Con esta campaña, Extremadura quiere lanzar un mensaje de esperanza de cara a la recuperación de los viajes, incentivar la demanda y atraer turistas. En este contexto, la región se presenta como un destino hospitalario, no masificado y con grandes atractivos naturales, culturales, patrimoniales y gastronómicos.