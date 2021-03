Las bibliotecas extremeñas celebrarán el Día de la Mujer con diferentes actividades

El Plan de Fomento de la Lectura en Extremadura, junto a todas las bibliotecas de la región, y en particular con las adscritas al proyecto 'Biblioteca vivas', celebrará el Día Internacional de las Mujeres con varias actividades.

Así pues, en esta ocasión y bajo el lema 'Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la covid-19', el objetivo es conmemorar los "enormes esfuerzos" que realizan mujeres y niñas en todo el mundo para forjar un futuro "más igualitario y recuperarse de la pandemia de Covid-19".

En concreto, 'Bibliotecas vivas' es un proyecto con el que el Plan de Fomento de la Lectura apuesta por una "mayor dinamización" de las bibliotecas extremeñas. La idea fundamental es que las bibliotecas lleven a cabo dos actividades en común al mes ya que trabajar en conjunto "es esencial" para crear un sistema bibliotecario "más sólido y unido".

"Con este proyecto, se pretende dar un paso más en un trabajo ya eficiente de las bibliotecas y conectar las acciones que se realizan en los diferentes centros para ser más fuertes y aunar al sector bibliotecario para, en un futuro, abordar desafíos comunes", según informa la Junta en una nota de prensa.

De este modo, se pretende mostrar las bibliotecas como un recurso más para favorecer la inclusión social, animar a todos los extremeños a participar en las diferentes actividades como los clubes de lectura, los encuentros con autores, las rutas literarias o la celebración conjunta de efemérides.

Para ello, y con la pretensión de lograr un mayor conocimiento sobre este Día de las Mujeres, se han elegido una serie de libros y documentos que están a disposición de los lectores de manera online y en los que se pretende difundir la idea de que las mujeres del mundo "desean y merecen un futuro igualitario sin estigmas, estereotipos ni violencias; un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas".

Además, este 8 de marzo, la cuentacuentos Carmen Ibalurcea narrará, a través de las redes sociales del Plan de Fomento y de 'Bibliotecas vivas', 'La chica ganso', versión de Erin-Claire Barrow, de su libro 'The adventurous princess and other feminist fairy tales'.

La otra obra que relatará es 'Hlini y Signy', de tradición oral y recomendada a partir de 6 años. Junto a estas narraciones dirigidas a los más pequeños, Ibalurcea también contará 'La verdadera historia del Hada Melusina' y 'Sobre qué se puede conversar', de Svetlana Alexievich, dirigidas al público adulto.

DÍA DE LA POESÍA

Por otro lado, y para celebrar el Día de la Poesía el próximo 21 de marzo, el Plan de Fomento publicará, en sus perfiles sociales y en los de las 'Bibliotecas vivas', un vídeo promocional que tiene como objetivo posicionar a la poesía extremeña como "referente mundial".

En este caso, el vídeo se centra en la lectura de un poema del recientemente laureado Diego Doncel, que será leído por hombres y mujeres de diferentes edades, ofreciendo una "imagen amable" con la que quede patente que todos pueden ser lectores y creadores de poesía.

Cabe destacar que este vídeo será traducido a la lengua de signos. Además, las 'Bibliotecas vivas' se pondrán en contacto con asociaciones y personas con síndrome de Down de sus respectivas localidades para leer con ellos poesías que subirán a sus redes sociales, para, de esta manera, colaborar con el día del síndrome de Down, que se celebra también el 21 de marzo.