La banda vasca Belako presenta su nuevo disco en el Gran Teatro de Cáceres

El grupo Belako llega este sábado, 28 de noviembre, al Gran Teatro de Cáceres para ofrecer el primer y único concierto en Extremadura de su nueva gira 'Plastic Drama'.

En concreto, su nuevo disco, que da nombre también a este tour, ha consolidado al cuarteto vasco como la banda de rock independiente más internacional de nuestro país.

Así pues, la actuación comenzará a las 20:30 horas y las puertas del recinto se abrirán a las 19:30 horas para que el acceso de público pueda realizarse de manera escalonada.

Además, se garantiza la distancia de seguridad entre butacas, y hay dispensación de geles hidroalcohólicos o evacuación específica de espectadores por cada zona.

Para Belako este nuevo disco supone una nueva demostración de la calidad de esta formación que ha visto cómo los primeros temas de adelanto de 'Plastic Drama' han sido designados como canciones de la semana en NME, The Line Of Best Fit o El Universal.

De hecho, sus nuevas creaciones han sido incluidas también en las playlists de Dr Dre, Cindy Lauper, Noel Gallagher para el Manchester City Oficial, o en las de la Liga Inglesa y la F1.

Asimismo, ha logrado este año su inclusión en el main stage del emblemático Festival Reading & Leeds 2020, convirtiéndose en la primera banda española en conseguirlo.

Belako es un grupo de rock procedente de Vizcaya, concretamente de Munguía. Formado en el año 2011, está integrada por Josu (guitarra y voz), Lore (bajo y voz), Lander (batería y voz) y Cris (teclado y voz).

Se da la circunstancia de que Josu y Lore son hermanos, y Belako es el nombre de la zona de la localidad en la que ensayaban, por lo que la denominación de la banda es un homenaje a dicho barrio.

La última vez que visitaron el Gran Teatro fue en noviembre del 2015, en aquella ocasión en la Sala Dos. Para el concierto de este sábado, las entradas están disponibles en la web del Gran Teatro y en las taquillas en horario de mañana y tarde, informa la organización en nota de prensa.