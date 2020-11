PSOE, Cs y Unidas por Extremadura aprueban la Ley de Instituciones Museísticas

Ep.



El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves, día 19, el proyecto de ley de Instituciones Museísticas de la comunidad, con el apoyo del PSOE, de Ciudadanos y de Unidas por Extremadura, mientras que el PP ha votado en contra.



El texto superó el pasado mes de febrero el debate de totalidad, y este jueves han sido debatidas --y rechazadas-- 28 enmiendas parciales del PP que habían quedado 'vivas' tras su paso por comisión, y donde en su momento ya fueron incorporadas al proyecto de ley seis enmiendas del PSOE, tres de Unidas por Extremadura, una de Ciudadanos y otra del PP.



La norma trata de garantizar que las instituciones museísticas ofrezcan servicios de calidad a la ciudadanía, permitiéndoles no sólo disfrutar del patrimonio sino también salvaguardar y promover la diversidad, la igualdad y la colaboración.



De este modo Extremadura se dota de un texto donde quedan definidas, reguladas, ordenadas y articuladas las instituciones museísticas, dotándolas de una norma actualizada que facilite su organización, gestión y planificación, y evitando la diversidad y disparidad de procedimientos en el desarrollo de las funciones propias de cada una de las categorías.



DEFENSA DE LAS ENMIENDAS



Así, en defensa este jueves de las 28 enmiendas del PP, el diputado de dicho grupo Laureano León ha considerado que la ley, pese a ser "necesaria, oportuna y buena para generar norma" en torno al sector de las instituciones museísticas, incluye una serie de "defectos"; y ha lamentado que el consenso no haya sido la "tónica" --ha dicho-- de la tramitación de la norma.



En este sentido, ha subrayado que el PP ha sido "echado hacia el no" a dicha ley al no haberle sido aprobadas enmiendas "provechosas" que planteaba, como por ejemplo que la ley hubiese contado con fondos "garantizados" para su ejecución de forma "positiva y real", incluso con financiación "externa", tanto de la sociedad civil como privada.



León, igualmente, ha defendido la importancia de la participación social en la comisión técnica de gestión de las instituciones museísticas en la región; y ha propuesto medidas para la mejora de la gestión documental y los archivos en los museos extremeños.



Al mismo tiempo, el diputado del PP ha abogado por una mayor promoción del patrimonio museístico autonómico como recurso turístico; y ha rechazado los "privilegios" que según ha dicho se concede por parte de la Junta a sus museos, dejando al resto en "una segunda división".



Laureano León, también, ha apostado por que los museos cuenten con un "pasillo de comunicación fluida, rápida y eficaz" con la Universidad de Extremadura en materia de investigación; así como por estipular una fecha límite para que el reglamento que desarrolle la ley se ponga en marcha.



"Nosotros queríamos apoyar esta ley para que fuera una ley de todos, no la suya (del PSOE), pero adolece de elementos esenciales", ha sentenciado el 'popular', quien ha afirmado que finalmente la norma ha quedado "incompleta".



FIJACIÓN DE POSICIONES



De su lado, el diputado del PSOE Fernando Ayala ha defendido que la norma es "necesaria y útil" además de "oportuna", tal y como según ha recordado ha venido defendiendo el sector implicado.



En este sentido, ha considerado que era "necesario" unificar la normativa existente, estableciendo "pautas comunes para todos los museos" y contribuyendo con ello también a impulsar el turismo cultural extremeño.



Al mismo tiempo, ha subrayado que con esta norma los centros museísticos se van a convertir en "centros de investigación"; y ha defendido la implicación de los museos en el sistema educativo regional. "Es una ley de la que todos nos podemos sentir muy orgullosos de su gestación", ha espetado Fernando Ayala.



A su vez, el diputado de Ciudadanos Joaquín Prieto ha resaltado la "necesidad" de la ley aprobada para que las instituciones museísticas cuenten con un amparo jurídico que les facilita la prestación de servicios a la población.



"La ley responde verdaderamente a las necesidades de las instituciones museísticas", ha espetado Prieto, quien ha incidido en que la norma "en líneas generales está bien construida".



El diputado de Ciudadanos ha destacado también el trabajo realizado por los diferentes grupos políticos para sacar adelante la norma y tratar de aportar mejoras.



Mientras, la diputada de Unidas por Extremadura Lorena Rodríguez Lucero ha criticado el "rodillo de la mayoría absoluta" aplicado por el PSOE en la tramitación de la ley al rechazar el "enorme esfuerzo" realizado por el resto de grupos políticos para intentar mejorar el texto a través de propuestas surgidas de "contactos" con el sector.



Así, tras incidir en la importancia de que la norma regule la actividad museística en Extremadura, que ha sufrido un incremento "creciente" en los últimos años, ha subrayado que su grupo ha tratado de aportar mejoras, y ha pedido al PSOE que "empiece a dialogar" con la oposición ante sus propuestas.



Rodríguez Lucero ha reclamado, sobre la norma, medios que faciliten la accesibilidad a las instituciones museísticas; la digitalización de los archivos históricos; y facilitar el acceso a las personas investigadoras, propuestas éstas que no han sido aceptadas por el PSOE.